Bu benzerlik çok konuşuldu! İşte Çağantay...

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"ÇAĞAN, ÇAĞATAY'IN İZİNDE"

Kanal D'de pazar günleri ekrana gelen Pastel Yapım imzalı Daha 17'nin ilk bölümü YouTube kanalında 13 milyonu aşkın kullanıcı tarafından izlendi. Daha ilk bölümden yoğun ilgi gören projede dikkat çekenlerden biri de "Aras" rolünü canlandıran Çağan Efe Ak'ın Eşref Rüya'nın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'a olan benzerliği oldu. Çağan Efe Ak, kariyerinin ilk yıllarında "İçerde" dizisinde Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Sarp Yılmaz'ın küçüklüğünü oynadı. İkilinin yolları, seneler sonra Kanal D'de kesişti. Dijital medyada ikiliye dair yapılan paylaşımlarda "Hayat tesadüfleri sever", "Çağan, Çağatay Ulusoy'un izinde!", "İşte Çağantay!", "Benzerliğin adı: Çağantay" yorumları yapıldı.

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"BEN DE KENDİMİ BENZETİYORUM"

Öte yandan, bazı kullanıcılar Çağatay Ulusoy'un ilk yıllarında oynadığı dizilerdeki sahneleri alıntılayarak Çağan Efe Ak ile benzerlik kurdu. İzleyicilerin hazırladığı video klip şeklindeki editler beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çağan Efe Ak da Hürriyet'e verdiği röportajda "Bu aralar beni çok benzetiyorlar, ben de kendimi aslında biraz Çağatay Ulusoy'a benzetiyorum" ifadesini kullandı.

İZLEYİCİYİ YAKALADI

İzleyenlerden tam not alan Daha 17, yurtlarda büyüyen ve kardeşinin izinde kendini Bodrum'da bulan 17 yaşındaki Aras'ın gözünden bir aile dramını konu alıyor. Geçmişine ulaşmaya çalışan Aras'ın öyküsü; aile bağları, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık ve aşk temaları etrafında derinleşiyor.

GENÇLER VE SEVİLEN İSİMLER BİR ARADA

Bodrum'un eşsiz doğasının eşlik ettiği Daha 17'nin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

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PAZAR AKŞAMLARI KANAL D'DE

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları sadece Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.