Bu aşk kalplere dokunacak! ‘Bizi Birleştiren Hayat’ yarın Kanal D’de başlıyor...

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◊ “Bizi Birleştiren Hayat”, bir arada olduğunuz ilk proje. Daha öncesinde tanışıyor muydunuz?

- Kayra Zabcı: Bu sorunun cevabının “evet” olduğuna hâlâ inanamıyoruz. Ama evet, birkaç sene önce aynı ortamda bulunup sohbet etmiştik. Emir bir gün sete giderken söyledi ve bir anda flashback yaşadım o güne.

- Emir Gülsever: İlk defa okuma provalarında tanışmıştık Kayra’yla. Yani o günlerde biz bunu böyle sanıyorduk. Sonra bir gün sete giderken aslında iki yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştığımızı fark ettik. Setin ilk iki haftasında yeni tanışmış insanlarken üçüncü haftasında iki yıl önce tanışmış iki insan olduk. Bizim hayatımız da bizi böyle birleştirdi.

◊ Sette ilk karşılaştığınızda neler hissettiniz?

- Kayra Zabcı: Emir’i ilk gördüğümde enerjisini çok sevdim. Etrafına pozitif enerji yayarak odaya girmişti, güler yüzlü ve cana yakındı. Onu ilk gördüğümde birlikte çok eğleneceğimizi anladım.

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- Emir Gülsever: Aslında ilk karşılaşmalarımız okuma provalarında oldu. İlk günden güzel bir iletişim yakaladık. İlk set gününe ise Kayra ve bütün ekip arkadaşlarıma büyük bir güvenle çıktım. Birbirimize çok hızlı ısındık ve güvendik. İlk günden aile sıcaklığını hissettim diyebilirim.

EĞLENCELİ VE UYUMLU İKİLİ OLDUK

◊ Nasıl bir ikili oldunuz?

- Kayra Zabcı: Bence çok eğlenceli, komik ve uyumlu bir ikiliyiz, set aralarında sohbet edip gülüyoruz, sahneler çekilirken birbirimize her zaman destek oluyoruz. İkimiz de en iyisi olsun, en içe sineni olsun diye çabalıyoruz.

- Emir Gülsever: Bence partnerlerin arasındaki en önemli şeylerden ikisi saygı ve güvendir. Birbirimize karşı bu iki unsuru oluşturduğumuzu düşünüyorum. Geri kalan unsurlar da zamanla oturacaktır. O yüzden güzel ve birbirini anlayan bir ikili olduk.

◊ Dizide zorluklar içerisinde yolları kesişen bir çifti canlandırıyorsunuz. Siz bu hikâyeyi nasıl anlatırsınız?

- Kayra Zabcı: Hayatta bazen çıkılması çok güç yokuşlar olabiliyor. Seni yoran, kıran veya yıpratan süreçler yaşıyor olabiliyorsun. Böyle zamanlarda yanına dönüp baktığında sana hayatı zorlaştıran değil kolaylaştıran birinin özlemini yaşıyorsun. İşte Yasemin ve Burak aşklarıyla hayatı kolaylaştırmak istiyorlar.

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- Emir Gülsever: Aşk tesadüfleri sever ama o tesadüfler her zaman aşkı kolaylaştıracak tesadüfler olmayabilir.

İNSANLAR ARTIK MASKELERİYLE DOLAŞIYOR

◊ Bu dizide birçok sır var ve hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Sizce ne kadar maskeli ve sahte hayatlar yaşıyoruz?

- Kayra Zabcı: Bence günlük hayatımızda karşılaştığımız çoğu kişi artık maskelerle dolaşıyor. Kimi yaşadığı duyguları çevresine göstermemek için, kimi kaçmak için, kimi de artık karakteri o olduğu için maskeler takıyor. Üstelik birden fazla maske takıyoruz.

Bir yerden başka bir yere gittiğimizde bile maskemizi değiştirebiliyoruz. Önemli olan maskeyi çıkardığımızda aynada karşılaştığımız kişi. Asıl seni sadece o biliyor. Umarım hepimizin yolu yanında maskelerimizi çıkarabildiğimiz insanlarla kesişir. Maskelerle dolaşmak ruhu çok yoruyor çünkü.

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- Emir Gülsever: Aslında sahte hayatlar diyemeyiz buna. Bir insanla ilk tanıştığımızda, ona tamamen şeffaf bir yerden yaklaşmamızı engelleyen büyük sırlar olabilir. Bu sırların gün yüzüne çıkması da karşımızdaki insanı tanıyıp güvendikçe mümkün olur.

O yüzden Burak ve Yasemin sahte yani maskeli bir hayat yaşamıyorlar aslında. İstemeseler de bazı şeyleri saklamanın yükünü taşıyorlar diyebilirim.

TEK CEVABA SIĞDIRAMAYIZ

◊ Dizide farklı karakterler birbirini çekiyor. Aşk zıtların çekimi midir? Yoksa tesadüfler insanları birleştirir mi?

- Kayra Zabcı: Her ikisi de diyebilirim. Aşk, ansızın vuran büyülü bir duygu ki onu tek bir cevaba sığdıramayız bence.

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- Emir Gülsever: Zıtlıkların insanları birleştirdiğine inanmıyorum. Fakat tesadüfler bir aşkın doğuşunda önemli bir rol oynayabilir. Ben zıtlıklardan çok benzerliklerin iki insanı birleştiren bir durum olduğunu düşünürüm. Burak ve Yasemin dışarıdan bakıldığında zıt karakterler olarak gözükseler bile iç dünyalarında yaşadıkları benzer problemler ile birbirlerine daha çok bağlanırlar.

◊ Oyunculuk anlamında birbirinizi eleştiriyor musunuz?

- Kayra Zabcı: Genel olarak oyuncu arkadaşlarım fikrimi soruyorsa söylüyorum. Onun dışında yorum yapmam.

- Emir Gülsever: Oyunculuk anlamında birbirimizle fikir alışverişi yaptığımız zamanlar oluyor. Bu fikir alışverişlerini gün sonuna bırakıyoruz.

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DİSİPLİN, BİRİKİM VE HAYAL GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ

Hayatlarınızın nasıl bir dönemindesiniz?

- Kayra Zabcı: Çok huzurlu ve mutlu olduğum, Yasemin’le uyanıp Kayra ile uyuduğum günler yaşıyorum.

- Emir Gülsever: Hayatımın en önem verdiğim dönemindeyim.

◊ Peki, hayatta öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

- Kayra Zabcı: Henüz yolun çok başında genç bir insanım. Hayatımda değişik süreçler yaşıyorum. Her sürecimde başka bir şey deneyimliyorum ve başka sonuçlar çıkarıyorum. Bu sebeple henüz edindiğim deneyimlerimi en önemli diye tanımlayamam.

- Emir Gülsever: Hayatın bana öğrettiği en büyük şey, ne olursa olsun pes etme, kendine güven ve hayallerin için çalış, çalış, çalış.

◊ Bir oyuncunun olmazsa olmaz üç şeyi nedir?

- Kayra Zabcı: Kayra Zabcı için göz altı bantları, çantasındaki çikolatası ve üstü çizili çekim senaryosu...

- Emir Gülsever: Disiplin, birikim ve hayal gücü.

SETTE ŞAHANE BİR ORTAM VAR

◊ Sette nasıl bir ortamınız var?

- Kayra Zabcı: Sette bunu herkesin ağzından en az bir kere duyduğum için rahatlıkla söyleyebilirim ki şahane bir ortamımız var. Bayılıyorum ekip arkadaşlarıma, çok eğleniyorum çok gülüyorum onlarla. Kendimi güvenli alanda hissediyorum. Elbette bize bu alana açan bu alanı sağlayan yönetmenlerimiz. Mükemmel bir dünya kurdular ve bizler bu dünyanın içinde çok mutluyuz.

- Emir Gülsever: Sette çok renkli bir ortamımız var. Çok tecrübeli oyuncular ve okulundan yeni mezun olup meslek hayatına yeni başlayan oyunculardan oluşan bir kadroyuz. Bu iki grubun birbirine her gün daha da fazla şey öğrettiği bir set ortamındayız. Ne kadar yorgun olsak da set ekibinde enerjimizi yükseltecek bir şeyler oluyor hep. Böyle bir ekiple olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

◊ Sizi yarın izlemeye başlayacağız ancak uzun zamandır çekimlere devam ediyorsunuz. En zorlandığınız sahne hangisi oldu?

- Kayra Zabcı: Bir sahne var, olayı ve durumu şimdi açıklayamam spoiler vermek olur. O sahneyi oynarken kendi hayatımdan çok şey buldum.

Hatta birebir yaşadım bunu dedim. Duygularımı çok kontrol ettiğim bir sahne oldu. İlerleyen bölümlerde izleyeceğiz bu sahneyi öyle bir ipucu verebilirim. Yayınlandıktan sonra daha açık konuşuruz.

- Emir Gülsever: En zorlandığım sahne ilk sahnemdi kesin ve net. Çok kısa ve senaryo üzerinde bakınca çok kolay bir sahne olarak görünse bile benim açımdan hiç öyle değildi. Çünkü Burak karakterini hazırladıktan sonra seyirciye karşı ilk sunumumu yapacağım ve sonrasında da o yoldan yürüteceğim bir sahne olduğundan dolayı benim için yükü ağır bir sahne oldu.

HER İLİŞKİDE OLDUĞU GİBİ SORUNLAR DA OLACAK

◊ Yasemin ve Burak aşkı masum ilişkiler için örnek diyebilir miyiz?

- Kayra Zabcı: Özellikle bu dönemde aşk, sevmek, sevgililik gibi kavramlar bu kadar basitleşmişken Yasemin ve Burak aşkın ne kadar değerli, çaba isteyen, kıymetli bir duygu olduğunu hatırlatacak. Kalbimizde belki de derinlere attığımız sakladığımız duygulara dokunacak bu ikilinin aşkı.

- Emir Gülsever: Yasemin ve Burak aşkı başlangıcı itibari ile örnek bir aşk diyebilirim. Aceleci olmadan empati kurarak ilerleyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Tabii sonrasında her ilişkide olduğu gibi sorunlarla karşılaşmaları da olası bir durum.

ÇOK HEYECANLIYIZ

◊ Buradan hayranlarınıza ne söylemek istersiniz?

- Kayra Zabcı: Yeni projemiz için en az bizim kadar heyecanlı olduklarını düşünüyorum. Tüm kalbimizle sizin için çok severek bir dizi çekiyoruz. 9 Eylül’de (yarın) en kıymetlimizi size sunacağız. Beklentinizi karşılayacağına eminiz. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Bizi kucaklayın ve çok sevin. Desteğiniz için şimdiden sonsuz teşekkürler.

- Emir Gülsever: İlk projem olduğu için çok heyecanlıyım. Desteklerini hissetmek bana çok büyük bir motivasyon oluyor. Hayallerim çok büyük onların da desteği ise beni her zaman hayallerime yaklaştıracak bir faktör olacak.