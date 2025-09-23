Bu aÅŸk deÄŸil artÄ±k baÅŸka bir ÅŸey... Ä°yice yapÄ±ÅŸ kocana, kaÃ§Ä±p gitmesin

Haberin DevamÄ±

Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n son gÃ¼nlerde bunca konuÅŸulmasÄ±nÄ±n nedeni kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±nda sergiledikleri samimiyet. Daha doÄŸrusu bitmeyen aÅŸk gÃ¶sterileri...

AslÄ±nda baÅŸÄ±ndan beri Ã§ift birbirlerinden bir an bile ayrÄ± kalmamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Hep el ele hatta kimi zaman sarmaÅŸ dolaÅŸ geziyor...

Ã–nceleri flÃ¶rt devrinde, sonra da evliliklerinin cicim aylarÄ±nda olmalarÄ±na baÄŸlandÄ± bu durum. Hatta zaman geÃ§tikÃ§e daha normal davranacaklarÄ± bile sÃ¶ylendi.

HALA LÄ°SELÄ° AÅžIKLAR GÄ°BÄ° EL ELEÂ

Ama hiÃ§ Ã¶yle olmadÄ±. 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olan Meghan ile Harry, hala liseli aÅŸÄ±klar gibi her dakika el ele kol kola geziyor...

Ä°ÅŸte son katÄ±ldÄ±klarÄ± bir etkinlikte de bu yÃ¼zden manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±lar. Daha doÄŸrusu Meghan Markle, sosyal medyada bir kez daha eleÅŸtiri ve biraz da alay konusu oldu.

Meghan Markle ile Harry, geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ Kevin Costner'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi One805LIVE! adlÄ± festivale konuk oldu.

Harry de bir ara festival kapsamÄ±nda verilen "Toplumun Kalbi Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ takdim etmek Ã¼zere sahneye Ã§Ä±ktÄ±. Tabii ki yanÄ±nda da karÄ±sÄ± Meghan vardÄ±...

Ä°ÅŸte o anlarda Markle, sanki yalnÄ±z baÅŸÄ±na kalmaktan korkuyormuÅŸ ya da kocasÄ± kaÃ§Ä±p gidecekmiÅŸ gibi elini bir an bile Harry'nin elinden ayÄ±rmadÄ±.

Hatta Harry biraz uzaklaÅŸmaya kalktÄ±ÄŸÄ±nda hemen onun elini tuttu.





'Ã‡OK YAPIÅžKAN VE MUHTAÃ‡ GÃ–RÃœNÃœYOR'

Ä°ÅŸte onun bu halleri de sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu. BirÃ§ok kiÅŸi Markle'Ä±n davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± 'yapÄ±ÅŸkan ve aÅŸÄ±rÄ±' olarak nitelendirdi...

Bir kullanÄ±cÄ± "Bu kadÄ±nÄ±n sorunu ne? Ã‡ok muhtaÃ§ ve yapÄ±ÅŸkan gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor?" yazarak fikrini dile getirdi.

Bir baÅŸkasÄ± da "Harry'nin buna nasÄ±l dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamÄ±yorum... SÃ¼rekli ona asÄ±lÄ±yor" diye yazdÄ±.

Meghan'Ä±n sÃ¼rekli olarak kocasÄ±na yakÄ±n durmasÄ±nÄ± 'fotoÄŸraflarda gÃ¶rÃ¼nme Ã§abasÄ±' olarak niteleyenler de oldu. BÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerden biri ÅŸÃ¶yle yazdÄ±: "FotoÄŸrafta gÃ¶rÃ¼neceÄŸinden emin olmak iÃ§in ona yapÄ±ÅŸÄ±yor..."

Bu arada Markle'Ä±n tavÄ±rlarÄ±nÄ±n gayet normal olduÄŸunu savunanlar da vardÄ± elbette. Onlar da "Meghan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ deÄŸim. Birbirlerine yakÄ±nlÄ±klarÄ± ve aÅŸklarÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor... Meghan hiÃ§ de muhtaÃ§ gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirtti.





BU SAMÄ°MÄ°YET ONLARIN SÄ°MGESÄ° OLDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Harry ile Meghan'Ä±n her yerde sÃ¼rekli olarak el ele tutuÅŸmasÄ±, hatta DÃ¼ÅŸes'in kimi zaman sanki kocasÄ± kaÃ§acakmÄ±ÅŸ gibi koluna yapÄ±ÅŸmasÄ± uzun zamandÄ±r konu ediliyor.

Ä°ngiliz kraliyet ailesini temsilen gÃ¶reve gittiklerinde bu samimiyetin fazla olduÄŸunu savunanlar da oldu. Tam tersine onlarÄ± bÃ¶yle aÅŸÄ±k gÃ¶rmekten hoÅŸlananlar da.

Hatta bu gruptakiler "Kate ile William hiÃ§ bÃ¶yle yapmÄ±yor. Acaba artÄ±k aÅŸklarÄ± bitti mi?" sorusunu bile sorup durdular.