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Bu anne-kız çok konuşulacak

Güncelleme Tarihi:

#Veda Mektubu#KANAL D#Nurgül Yeşilçay
Bu anne-kız çok konuşulacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 07:44

KANAL D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu” 27 Şubat’ta ilk bölümüyle ekrana gelecek.

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Dizide ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve genç yıldız Rabia Soytürk anne-kız olarak izleyici karşısına çıkacak. Nurgül Yeşilçay’ın Alanur, Rabia Soytürk’ün ise Aslı karakterine hayat vereceği dizi, anne-kız hikâyesi ile de çok konuşulacak.

Nurgül Yeşilçay ile ilk kez kamera karşısına geçen Rabia Soytürk heyecanlı olduğunu söyledi. Yeşilçay ise anne ve kızı arasındaki çatışmanın izleyiciyi etkileyeceğini belirtti.

Bu anne-kız çok konuşulacak

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu “Veda Mektubu” zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

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“Veda Mektubu” 27 Şubat’ta ekranda“Veda Mektubu” 27 Şubat’ta ekrandaHaberi görüntüle
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#Veda Mektubu#KANAL D#Nurgül Yeşilçay

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