Bu anne-kız çok konuşulacak

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Dizide ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ve genç yıldız Rabia Soytürk anne-kız olarak izleyici karşısına çıkacak. Nurgül Yeşilçay’ın Alanur, Rabia Soytürk’ün ise Aslı karakterine hayat vereceği dizi, anne-kız hikâyesi ile de çok konuşulacak.

Nurgül Yeşilçay ile ilk kez kamera karşısına geçen Rabia Soytürk heyecanlı olduğunu söyledi. Yeşilçay ise anne ve kızı arasındaki çatışmanın izleyiciyi etkileyeceğini belirtti.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu “Veda Mektubu” zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.