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Bu anne kız çok konuşulacak…

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#Veda Mektubu#Nurgül Yeşilçay#Rabia Soytürk
Bu anne kız çok konuşulacak…
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 12:09

Nurgül Yeşilçay ve Rabia Soytürk’ün Veda Mektubu’ndaki hikayesi herkesi ekran başına kilitleyecek.

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Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu 27 Şubat Pazartesi günü ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizide, ünlü isim Nurgül Yeşilçay ve genç yıldız Rabia Soytürk anne kız olarak izleyici karşısına çıkacak. Nurgül Yeşilçay’ın Alanur, Rabia Soytürk’ün ise Aslı karakterine hayat vereceği dizi anne kız hikayesi ile de çok konuşulacak.

Karakterleri nedeniyle sık sık çatışsalar da birbirlerine çok düşkün bir anne kıza hayat veren ikilinin setten yeni kareleri basınla paylaşıldı. Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay ile ilk kez kamera karşısına geçen Rabia Soytürk oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Yeşilçay ise anne ve kızı arasındaki çatışmaların izleyiciyi etkileyeceğini belirtti.

Bu anne kız çok konuşulacak…


Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

Zengin oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de çok konuşulacak olan Veda Mektubu 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Veda Mektubu#Nurgül Yeşilçay#Rabia Soytürk

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