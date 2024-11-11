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Bu akşam başlıyor... Sezen Aksu’dan ‘Uzak Şehir’e ağıt!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 08:14

Kanal D’nin bu akşam ekrana gelecek yeni dizisi “Uzak Şehir” için Sezen Aksu, “De Mardin” adlı özel bir şarkı yazdı.

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Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosu, Sezen Aksu’nun adapte Türkçe sözleriyle “De Mardin” olarak yeniden hayat buldu. Aksu, tüm kadınlara adadığı eserin sözleri için adeta kampa girerek haftalarca çalıştı ve yüzlerce satır kaleme aldı. Yazdığı satırların arasından seçtiği o çok özel sözler “De Mardin” olarak ortaya çıktı.

Bu akşam başlıyor... Sezen Aksu’dan ‘Uzak Şehir’e ağıt


KADINLARA İTHAF ETTİ

Eser, Fiorecantu’nun yorumu ve Sezen Aksu’nun yeni keşifleri Tuba Önal ve Sibel Gürsoy’un vokaliyle hayat buldu. Aksu’nun kadınlara ithaf ettiği eserin düzenlenmesini Atakan Ilgazdağ yaparken, tonmaysterliğini Arzu Alsan ve mix’ini ise Murat Bulut yaptı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı başrollerinde buluşturan “Uzak Şehir” müziğiyle de merak uyandırdı.

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Bu akşam başlıyor... Sezen Aksu’dan ‘Uzak Şehir’e ağıt

DE MARDİN

Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı
Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları
Yıkarmış bütün günahları
De Mardin de hadi
En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı
Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı
Anlatmalı esasını hadi
Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı
De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım
Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı
Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka’nın.

 

 

 

 

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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