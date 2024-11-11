Bu akşam başlıyor... Sezen Aksu’dan ‘Uzak Şehir’e ağıt!

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Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosu, Sezen Aksu’nun adapte Türkçe sözleriyle “De Mardin” olarak yeniden hayat buldu. Aksu, tüm kadınlara adadığı eserin sözleri için adeta kampa girerek haftalarca çalıştı ve yüzlerce satır kaleme aldı. Yazdığı satırların arasından seçtiği o çok özel sözler “De Mardin” olarak ortaya çıktı.
DE MARDİN
Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı
Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları
Yıkarmış bütün günahları
De Mardin de hadi
En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı
Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı
Anlatmalı esasını hadi
Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı
De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım
Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı
Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka’nın.