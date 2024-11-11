Bu akşam başlıyor... Sezen Aksu’dan ‘Uzak Şehir’e ağıt!

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Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosu, Sezen Aksu’nun adapte Türkçe sözleriyle “De Mardin” olarak yeniden hayat buldu. Aksu, tüm kadınlara adadığı eserin sözleri için adeta kampa girerek haftalarca çalıştı ve yüzlerce satır kaleme aldı. Yazdığı satırların arasından seçtiği o çok özel sözler “De Mardin” olarak ortaya çıktı.

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Eser, Fiorecantu’nun yorumu ve Sezen Aksu’nun yeni keşifleri Tuba Önal ve Sibel Gürsoy’un vokaliyle hayat buldu. Aksu’nun kadınlara ithaf ettiği eserin düzenlenmesini Atakan Ilgazdağ yaparken, tonmaysterliğini Arzu Alsan ve mix’ini ise Murat Bulut yaptı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı başrollerinde buluşturan “ Uzak Şehir ” müziğiyle de merak uyandırdı.

DE MARDİN

Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı

Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları

Yıkarmış bütün günahları

De Mardin de hadi

En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı

Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı

Anlatmalı esasını hadi

Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı

De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım

Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı

Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka’nın.