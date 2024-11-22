'Bu adam bir katil' Ayça, Azem ile ilgili gerçeği öğrendi!

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İlk sezonuyla Türkiye’nin konuştuğu Kanal D dizisi İnci Taneleri, ikinci sezona da bomba gibi girdi. Dizinin 23’üncü bölümü büyük ilgi gördü.

İşte yeni bölümde yaşananlar;

Azem ve Özgür, Nehir’i kurtarıp hastaneye yatırdı.

Zahir, Reyyaz’ın yanına gidip Azem hakkında bildiklerini anlattı.

‘Her işin başı şu Cihan denen çocuğun babası. Benim nikahlı karım… Zorumuza giden olaylar var. Reyyaz Bey bu bir savaşsa bu savaşta ben de varım.’





ONA 'BABA MI' DİYORSUN

Hastaneden bir an olsun ayrılmayan Azem, çocukken Nehir’in oynadığı kaplumbağayı kızının çantasında gördü.

Kendine gelen Nehir, karşısında babasını görünce şaşkınlık yaşadı. Odaya Özgür girdi. Nehir kardeşiyle baş başa kalmak istedi. Özgür ablasına neden madde kullandığını sordu.

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Nehir ise ,’ Seninle hiç temasa geçmemeliydim. Bizim birbirimize faydamız yok. Peki o adamda var mı, ben sana o adamdan uzak dur demedim?’ karşılığını verdi.

Özgür ise ‘O adam deyip durma lütfen’ sözleriyle ablasına tepki gösterdi.

‘Ne diyeyim peki sen ne diye hitap ediyorsun mesela? Hepimizin hayatını mahveden insana baba mı diyorsun? Nasıl unutabilirsin her şeyi?’

MAHUN, OĞLU ARCAN'I UYARDI!

Mahun, Nehir’in madde kullanmaktan hastaneye yatırıldığını öğrendi. Mahun, oğlu Arcan’ın evine gidip ondan hesap sordu:



‘Karın nerede senin? Ben yıllarca seni adam etmeye uğraştım ama olmadı. Ben artık pes ediyorum. Senin varlığın bana acı çektiriyor, ben artık acı çekmek istemiyorum. Senin yokluğun varlığından daha az canımı yakar. Kendini önce bu kızdan sonra da kötü alışkanlıklardan kurtarıp yeni bir sayfa açarsın ya da benim evladım değilsin artık. Bu son uyarımı dikkate almazsan eğer bir anne olarak seni evlatlıktan reddederim, bir patron olarak da kovarım.’

SANA SOYADIMI VERDİM

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Arcan hastaneye gelip Nehir ile konuştu; ‘Ne yaptığını sanıyorsun sen? Annem çıldırmış durumda senin haberin var mı?’ Anneme karşı hep senin tarafını tuttum, seninle evlendim. Ben sana soyadımı verdim, artık senin bu yaptığın… Ben senin bana eskiden bana iyi geldiğini zannediyordum ama o baban olacak adamı gördüğünden beri, cani herifi…’

Dışarıda Arcan’ın bağırmasını duyan Cihan odaya girip olaya müdahale etti.

Arcan, Nehir ile ilgili gerçekleri anlatacakken Nehir araya girdi. Yüzüğü çıkaran Arcan odadan ayrıldı.

KARINI NASIL ÖLDÜRDÜN?

Dışarıda Azem ile karşılaşan Arcan, ‘Neden bırakmadın peşimizi, nasıl bir adamsın sen’ diye sordu.

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Azem ise, ‘Bilmediğin bir durum hakkında konuştuğun zaman olduğundan da salak görünüyorsun. Böyle bir yere, böyle bir durumda sarhoş gelmişsin.’ karşılığını verdi.

Arcan, Azem’i kızdırmak istedi; ’Kayınpederim bir katil böyle söyleyeceğim arkadaşlara, gitmeden bir şey soracağım tam olarak nasıl öldürdün karını’

NEHİR BENİM KARDEŞİM

Hastanede Cihan ile bir araya gelen Semiramis gerçekleri öğrenmek istedi; ‘Ne dolaplar dönüyorsa senin anlatmanı rica ediyorum.’

Cihan yaşananları Semiramis’e tek tek anlattı; ‘Nehir benim kuzenim değil, ablam. Babamız hapisteydi çok uzun bir süredir. Sonra çıkıp buldu bizi, daha biz bir araya gelemedik. Kendimize anlatamadığımız şeyleri başkalarına da anlatamadık.’

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BU ADAM BİR KATİL

Talip, Piraye’nin evine gelip Ayça ile konuştu; ‘O adam Göcek’e gelmeseydi biz bu konuşmayı yapmayacaktık. Öğretmenin, onun adı Adem değil. Annen sana gerçeği söylemedi. Senin öğretmenin diye bildiğin adam sabıkalı bir suçlu. O yüzden gerçek kimliğini de gizledi. Bu adam bir katil ve sen bu adamla bir daha bir araya gelmeyeceksin asla’

Ayça annesine dayısının geldiğini ve her şeyi öğrendiğini söyledi; ‘O bir katil dedi. Öyle mi, öyle mi gerçekten?’

Evdeki görevliden olayın detaylarını öğrenen Piraye çılgına döndü. Ayça ise, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Azem ile yaptıkları bahçeyi dağıttı.

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Hatice, Ayça’ya destek olmaya çalıştı. ‘Hocamızla ilgili merak ettiğin bir şey varsa kendisine sorarsın ama şuna emin ol. Hocamız kötü bir insan değil.’

Talip’in yanına giden Piraye, öfkesini dile getirdi: ‘Kalpsiz bir insan olmak nasıl bir şey, sen gelip de benim kızıma nasıl böyle bir şey söylersin. Sen bizim hayatımıza nasıl karışırsın.’

NEHİR TABURCU OLDU

Hastaneye kızının yanına giden Azem, Nehir’i odasında göremedi. Hemşireden bilgi alan Azem, Nehir’in taburcu olduğunu öğrendi.

YILDIZ TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Zerre, Yıldız’a nişan yüzüklerini getirdi. Teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Yıldız, teklifi geri çevirdi. ‘Bu saatten sonra senle ben olmaz. Böyle saadet olmaz’

YAKINDA BENDEN KURTULURSUNUZ

Nehir, Semiramis ile buluşup ona yalan söylediğin için özür diledi. ‘Kardeşim hariç ailemden kimse hayatta değil. Yakından benden kurtulursunuz, herkes kurtulur. Ben de kendimden kurtulurum.’

AYÇA'NIN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Azem, Piraye’nin evine gitti. Kapıda Ayça ile karşılaştı. Ayça’nın soğuk tavrına bir anlam veremedi. Piraye ile bir araya gelen Azem, sorunun ne olduğunu öğrendi.

‘Talip, eve gelip Ayça’ya her şeyi anlatmış. Böyle bir şey ona bile yakışmadı ama… Gidip anlatmış işte! Ayça da allak bullak oldu. Bana sordu, ‘doğru mu’ diye ben de tutuldum kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim. O yüzden çağırdım sizi. Ne yapmak lazım şimdi?’





Piraye’nin sözleri Azem’de büyük bir üzüntüye neden oldu. Daha sonra Ayça ile bir araya gelen Azem onunla konuştu;

‘Benim gerçek adım Azem. Sabıkam var diye, kimse iş vermeyecek diye seni ve herkesi kandırdım. Özür dilerim Ayça. Hem öğretmenin hem dostun olarak yaşadığımız her şey çok güzel ve gerçekti, ismim dışında. Sana kendimi savunmayacağım, herkese karşı bunu yapmaktan çok yoruldum. Annene söylemiştim, kendisi değil ama hatıraları kötü bir adamım. Hiçbir hayat hikayesi tertemiz bir sayfa değil. Ben çok büyük hatalar yaptım, pek çok şeyden sorumluyum ama sana söylenen o korkunç şeyi ben yapmadım. Affet beni ve şunu da unutma ben seni çok ama çok seviyorum.’





Ayça’nın yanından ayrılan Azem, Talip’in yanına gitti. Karşısında Azem’i gören Talip büyük şaşkınlık yaşadı. Azem, Talip’e verdiği sözü tutup onu dövdü.