Bu acının tarifi yok! 'Hastaneye gitmek istemedi'

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Yeşilçam’ın ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır ve Nuri Alço ile çok sayıda filmde rol alan, güzelliği ve oyunculuğuyla sinemanın bir dönemine damgasını vuran Ahu Tuğba, uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Miami’de hayatını kaybetti. Bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden 69 yaşındaki sanatçıyı, birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin yatağında ölü buldu.

ÖPEREK UYUTTUM

Calvin, annesinin cansız bedenini bulduğu anları gözyaşları içinde anlattı: “Çok korkunç bir şok geçiriyorum. Yanımda abilerim ve ablam var. Annem uzun süredir ileri derecede KOAH hastasıydı. Son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu, öksürüyordu. Hastaneye götürmek istedim ama o istemedi. En son akşam konuştuk. Annemi öptüm, ‘Seni seviyorum’ dedim, uyuduk. Ben öğlen uyandım. Annemin uyuduğunu düşünüyordum ama gece olduğunda hâlâ çıt yoktu. Normalde kapı sesine uyanan biriydi. Yanına bir gittim, benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş. Dünyanın en büyük acısı, bir evladın annesini o şekilde bulması. Bu acının tarifi yok. Allah düşmanımın başına vermesin. Hemen 911’i aradım.”

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HEM ANNEM HEM BABAMDI

Konuşmakta güçlük çeken Anjelik Calvin, “Annem çok duygusaldı, hiçbir kadına benzemiyordu. Ne bir evli adamla beraber oldu, ne bir yuva yıktı. Çok kişiye ekmek kapısı açmış biridir. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim. Annem 14 yıl boyunca hayatına erkek almadı. Benim başımdan bir saniye ayrılmadı, okulumun kapısında saatlerce bekledi. Benim için hem anne, hem babaydı. İçim kanıyor, konuşamıyorum” dedi.

İSTANBUL’A GETİRİLECEK

Miami’de hayatını kaybeden Ahu Tuğba’nın Türkiye’de defnedileceği öğrenildi. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, sanatçının cenazesinin Miami’den İstanbul’a getirilmesi için ilgili kurumlarla irtibata geçtiklerini açıkladı. Nuri Alço da Türkiye ayağındaki resmi işlemlerin tamamlandığını söyledi: “Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Evraklar ulaştırıldı. Amerika’daki prosedürler 3-4 gün sürecek. Mezar yeriyle ilgili çalışmaları da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütüyor.”

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KAZA GEÇİRMİŞTİ

Ahu Tuğba geçen nisan ayında trafik kazası geçirmişti. 8 saat süren ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, mayıs ayında taburcu edildikten sonra “İlaçlar ağır geliyor, yemek yiyemiyorum” demişti.