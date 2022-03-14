Bridgerton dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu!

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Netflix'in ilgiyle izlenen yapımlarından Bridgerton dizisi ilk sezonunun ardından bir yıl geçti. Uyarlama bir dönem dizisi olan Bridgerton 2. sezon için geri sayım başladı. Peki, Bridgerton dizisi 2. sezon ne zaman? İşte dizinin yayın tarihi...

Bridgerton dizisi 2. sezon ne zaman?

Julia Quinn'in çok satan romanlarından esinlenilen Bridgerton dizisi 2. sezon 25 Mart 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanmaya başlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ise, Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Harriet Cains, Bessie Carter, Shelley Conn, Nicola Coughlan, Phoebe Dynevor, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Calam Lynch, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Rupert Young gibi isimler yer alacak.

Bridgerton dizisi konusu nedir?

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Bridgerton ailesinden birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz kardeş, Londra yüksek sosyetesinde aşkı ve mutluluğu arıyor. Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown'ın hazırladığı bir skandal, Daphne'nin adının lekelenmesine neden olur.