Breaking Bad dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Breaking Bad oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Breaking Bad dizisi 2008 yapımlı olan bir polisiye dizisidir. Dizi ilk bölümünü 2008 yılında yayınlamış ve son bölümünü de 2013 yılında yayınlamıştır. Breaking Bad dizisi ödüle layık görülmüş olan Dünya'nın en iyi dizileri arasında gösterilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri yapımlı olan Breaking Bad dizisi İngilizce dilinde çekilmiştir.

Breaking Bad Dizisi Konusu Nedir?

Başarılı bir kimya öğretmeni olan Walter White bir lise okulunda çalışmaktadır. Öğretmenlikten kalan boş zamanlarında ise bir oto yıkamacı da araba yıkamaktadır. Aileden gelen maddi zorluklar ile baş etmeye çalışan başarılı kimya öğretmeni Walter White ek işte çalışmak zorunda olan bir öğretmendir. Walter White aniden rahatsızların ve bunun sonucunda bir doktora görünür. Doktor Walter White'a akciğer kanseri olduğunu söyler. Ölüm korkusu saran başarılı kimya öğretmeni Walter White bir yandan da ailesini düşünmektedir.

Walter White bir gün uyuşturucu baskınına denk gelir ve burada eski öğrencisinin kaçtığını gözlemler. Büyük bir paranın bu olayda geçtiğini gören Walter White öğrencisini ele vermez ve daha sonra onunla konuşmak için yanına gider. Öğrencisine teklif veren kimya öğretmeni Walter White ailesini kurtarmak amacı ile kimya biliminde ki bilgilerini de konuşturarak sentetik bir uyuşturucu üretme işine girer. Mükemmel bir uyuşturucu üreten Walter White kısa sürede adı geniş çevrelere yayılır ve en önemli uyuşturucu üreticisi olarak bilinir. Fakat bu işe girdikten sonra da hastalığı baş gösterecek ve bir yandan da bu hastalığı ile uğraşacaktır.

Breaking Bad Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Breaking Bad dizisi 62 bölüm olan toplam 5 sezon geçen bir dizidir

Breaking Bad Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Bryan Cranston: Walter White

2) Aaron Paul: Jesse Pinkman

3) Anna Gunn: Skyler White

4) RJ Mitte: Walter White JR.

5) Dean Norris: Hank Schrader

Breaking Bad Yönetmeni Kimdir?

Breaking Bad filminin yönetmeni Bryan Cranston, Vince Gilligan, Adam Bernstein, Terry McDonough, Bo Johan Renck ve Michelle MacLaren'dir.

Breaking Bad Yapımcısı Kimdir?

Breaking Bad dizisinin yapımcısı Stewater A Lyons'dur.

Breaking Bad Senaristi Kimdir?

Breaking Bad dizisinin senaristleri şu şekildedir;

- Vince Gilligan

- Moira Walley Becket

- Thomas Schanauz

- Peter Gould