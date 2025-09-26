Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n hepsi birer birer onu terk etmiÅŸti... BÃ¼yÃ¼k oÄŸlunun kalbine bir bÄ±Ã§ak saplandÄ±

Haberin DevamÄ±

GeÃ§miÅŸte birbirlerine bakarken iÃ§leri giden, gÃ¶zleri gÃ¼len eski Ã§ift artÄ±k uzaktan bile olsa gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istemiyor. Tam anlamÄ±yla 'kanlÄ± bÄ±Ã§aklÄ±' olarak boÅŸandÄ± Jolie ve Pittâ€¦

O DA OLAYLARI AKIÅžINA BIRAKTI

AralarÄ±ndaki bu Ã§ekiÅŸme Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ± da etkiledi elbette... Ä°lk Ã§ocuklarÄ± Shiloh, ikizlerden Vivienne, EtiyopyalÄ± kÄ±zlarÄ± Zahara babalarÄ±ndan gelen Pitt soyadÄ±nÄ± artÄ±k kullanmÄ±yor.



DiÄŸer iki oÄŸlu KamboÃ§yalÄ± Maddox ve VietnamlÄ± Pax Thien de Ã§oktan Brad Pitt'e sÄ±rtlarÄ±nÄ± dÃ¶ndÃ¼ler bile.



Ä°ki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir Ines de Ramon ile iliÅŸki yaÅŸayan Brad Pitt ise baÅŸlarda evlatlarÄ±na ulaÅŸmak iÃ§in Ã§ok Ã§aba gÃ¶sterdi. Ama baktÄ± ki olmuyor o da kendini zamanÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re.

Åžimdilerde Brad Pitt ile eski karÄ±sÄ± Angelina Jolie cephesinden Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia geldi... KÄ±saca bakalÄ±m.

BilindiÄŸi Ã¼zere Brad Pitt, Angelina Jolie ile evliyken ailece birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± Los Feliz'deki evini sattÄ±... Bir zamanlar Brangelina Ã§iftinin aile yuvasÄ± olan mÃ¼lkÃ¼n yeni sahibi de yabancÄ± deÄŸil aslÄ±nda.





ESKÄ° KARISINDAN VE AÄ°LESÄ°NDEN BÄ°R HATIRAYI DAHA SÄ°LDÄ°

Hollywood'un genÃ§ kuÅŸak Ã¼nlÃ¼lerinden Austin Butler, 5 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde bir para Ã¶deyerek bu evi satÄ±n aldÄ±... BÃ¶ylece Brad Pitt, eski karÄ±sÄ± Jolie ile ilgili bir hatÄ±rasÄ±nÄ± daha silmiÅŸ oldu.

Bu satÄ±ÅŸÄ±n Angelina Jolie'nin evlat edindiÄŸi ilk Ã§ocuk olan, sonrasÄ±nda da Brad Pitt'in soyadÄ±nÄ± verip bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Maddox iÃ§in kutlanacak bir yanÄ± yok...

Ã–ncelikle ne kendisi ne de ailesi bu evin satÄ±ÅŸÄ±ndan gelen milyonlardan herhangi bir pay alacak...

Ama paranÄ±n bu konuda Ã¶nemi yok. Los Feliz'deki o evin Maddox iÃ§in duygusal bir Ã¶nemi vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k 24 yaÅŸÄ±nda genÃ§ bir adam olan Maddox, Ã§ocukluÄŸunun en gÃ¼zel dÃ¶nemini sÃ¶z konusu bu evde geÃ§irmiÅŸti...

Bu satÄ±ÅŸla birlikte belki de babasÄ± Brad Pitt'ten kalan birkaÃ§ gÃ¼zel anÄ± da elinden uÃ§up gitti.





HIRSIZ GÄ°RÄ°NCE EVDEN SOÄžUDU:Â AslÄ±nda Brad Pitt'in bu evi satmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir nedeni var... Bundan birkaÃ§ ay Ã¶nce Ã¼Ã§ hÄ±rsÄ±z, evin pencerelerini kÄ±rÄ±p iÃ§eri girdi. Pitt'in evde olmadÄ±ÄŸÄ± bir anda gerÃ§ekleÅŸen bu soygunda bu Ã¼Ã§ kiÅŸi bazÄ± eÅŸyalarÄ± da Ã§alÄ±p kaÃ§tÄ±. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan Pitt kendini rahatsÄ±z hissettiÄŸi iÃ§in evi elden Ã§Ä±karmaya karar verdi.





Angelina Jolie'nin ilk evlatlÄ±Ä± Maddox (en saÄŸda) Pitt'in sattÄ±ÄŸÄ± Los Feliz'deki evi Ã§ok seviyordu.. Ã‡ocukluÄŸunun en gÃ¼zel gÃ¼nleri orada geÃ§miÅŸti. Bu yÃ¼zden de sÃ¶ylenenlere gÃ¶re evin satÄ±ÅŸÄ± onu Ã¼zdÃ¼. Â

Brad Pitt bir zamanlar altÄ± Ã§ocuÄŸuna da kol kanat geriyordu... Maddox, Pax Thien, Zahara ve biyolojik Ã§ocuklarÄ± Shiloh, Vivienne ve Knox Leon'un her ÅŸeyiyle ilgileniyordu. Ama Jolie ile boÅŸanmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan olaylar Ã§ocuklarÄ± ile arasÄ±na girdi. Hatta Maddox babasÄ±nÄ±n kendilerine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼. Pitt bu yÃ¼zden FBI soruÅŸturmasÄ± geÃ§irdi. AklandÄ±ktan sonra Ã§ocuklarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine izin verildi. Ancak Ã§ocuklarÄ± ondan giderek uzaklaÅŸtÄ±.Â





ANNESÄ°NÄ°N Ä°LK GÃ–Z AÄžRISI

ArtÄ±k 24 yaÅŸÄ±na gelen Maddox Jolie Pitt, Angelina Jolie'nin ilk evlatlÄ±ÄŸÄ± ve ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±. Jolie'nin onu evlat diye baÄŸrÄ±na basmasÄ± ise Ã¶yle kolay olmadÄ±. Hatta iÅŸin iÃ§ine bir "sahte baba" bile karÄ±ÅŸtÄ±.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Jolie, 2002 yÄ±lÄ±nda bir yetimhanede Maddox'u gÃ¶rdÃ¼ ve onu evlat edinmek istedi. En Ã§ok da gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nden, sevimliliÄŸinden ve zekasÄ±ndan etkilenmiÅŸti. Monh'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Madddox, Jolie'yi gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez ona gÃ¼lÃ¼msedi.

Bu da Jolie'nin kalbinin, bu kÃ¼Ã§Ã¼k bebeÄŸe Ä±sÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Yetimhanedeki onca Ã§ocuk arasÄ±ndan onu oÄŸlu olarak seÃ§ti.

Fakat ona kavuÅŸmasÄ± Ã¶yle kolay olmadÄ±. BazÄ± yasal zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca Sarath Mounh resmi evlat edinme belgelerinde kendini onu evlat edinen baba gibi gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ KamboÃ§yalÄ± bir baba, evlat edinme konusundaki zorluklarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yordu.





Ä°ÅžÄ°N Ä°Ã‡Ä°NE SAHTE BÄ°R BABA BÄ°LE KARIÅžTI

Sarath Mounh, Maddox'Ä± evlat edinme konusunda Angelina Jolie'ye yardÄ±m ettiÄŸi iÃ§in hiÃ§bir piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Mounh, bu yardÄ±mdan dolayÄ± herhangi bir maddi kazanÃ§ saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. "KamboÃ§ya'da bebek kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± o dÃ¶nemde kÃ¶tÃ¼ bir noktadaydÄ±. Jolie de yanlÄ±ÅŸ bir yola sapmak istemedi" diye konuÅŸtu.

Mounh kendi rolÃ¼nÃ¼n Jolie'nin arkadaÅŸÄ± olarak bazÄ± yasal sorunlarÄ± aÅŸmasÄ±na yardÄ±m etmek olduÄŸunu da ekledi. "Maddox'Ä± benim evlatlÄ±k oÄŸlum gibi kayÄ±t ettirdik. Jolie de onu yasal olarak benden evlatlÄ±k almÄ±ÅŸ oldu" diyerek sÃ¼reci anlattÄ±.

Jolie, bir rÃ¶portajÄ±nda KamboÃ§ya'ya gitmeden Ã¶nce aslÄ±nda anne olmayÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Hatta "Hamile kalmak istemedim. Kendimi hiÃ§ anne gibi gÃ¶rmedim. Ama Tomb Raider'Ä±n Ã§ekimleri iÃ§in KamboÃ§ya'ya gittiÄŸimde Ã§ocuklarla oynarken 'Benim oÄŸlum buralarda bir yerlerde' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" diye anlattÄ± o sÃ¼reci.





100 DOLARA SATILDIÄžI Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°: Bu arada Maddox'Ä±n 2001 doÄŸumlu olduÄŸunu ve o dÃ¶nemde kendisine Rath Vibol adÄ±nÄ±n verildiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m. Ancak Jolie onu ailesine kattÄ±ktan sonra Maddox Chivan adÄ±nÄ± verdi. Bir dÃ¶nem aslÄ±nda Maddox'Ä±n kimsesiz olmadÄ±ÄŸÄ± tam tersine 100 dolara satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± ortalarda dolaÅŸsa da bunlar hiÃ§ kanÄ±tlanmadÄ±.