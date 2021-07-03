Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finaline damga vuran sahne: Uzlag Şah veliaht ilan edildi! İşte 7.son bölümde yaşananlar

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında sezon finali ile izleyici karşısına çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2 Temmuz tarihli son bölümde Celaleddin Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için farklı bir plan kurdu. Bozkır Arslanı Celaleddin son finalini aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SEZON FİNALİ İZLEME EKRANI

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer.

Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.

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