Bozkır Arslanı Celaleddin 5. son bölümde büyük düğün gerçekleşti! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin son bölümde yaşananlar

Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 18 Haziran akşamı yayınlanan son bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmaya çalışırken Kutlu Bike ile olan evlilik Behram tarafından sevinçle karşılandı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki linkten full HD olarak izleyebilirsiniz.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar. Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.

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