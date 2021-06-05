Bozkır Arslanı Celaleddin 3. son bölümde Türkan Hatun'a şok sözler! İşte Bozkır Arslanı Celaleddin son bölümde yaşananlar

Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm kesintisiz yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 4 Haziran akşamı yayınlanan 3. son bölümünde yine heyecanlı anlar yaşandı. Dizinin bu haftaki bölümünde Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koydu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.

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