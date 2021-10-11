Bozkır Arslanı Celaleddin 2.sezon ne zaman başlıyor?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünyanın konuştuğu karar Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki...Dünyanın konuştuğu karar! "Hiç mantıklı değil, hakem bana dedi ki..."#Mbappe
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Siyasi cinayetler işlenebilir iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiası... Altun çağrı yaptı: Savcılarla paylaşsın#İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştirMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir#Merkez Bankası
İngilterede enerji krizi büyüyor Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas ettiİngiltere'de enerji krizi büyüyor! Görüşmeler sürüyor... 9 şirket iflas etti#Enerji Fiyatları
Kazada 5 öğrenci öldü Yaralı halde 2 km koşup haber vermişKazada 5 öğrenci öldü! Yaralı halde 2 km koşup haber vermiş#Afyonkarahisar
Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı Katolikler endişeli...Papa resmen duyurdu, 2 yıllık süreç başladı! Katolikler endişeli...#Katolik Kilisesi
HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırıda yeni gelişme İstenen ceza belli olduHDP İzmir İl Binası'na yönelik saldırıda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu#Onur Gencer
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Bozkır Arslanı Celaleddin 2.sezon ne zaman başlıyor?

#Bozkır Arslanı Celaleddin#Bozkır Arslanı Celaleddin Yeni Sezon#Bozkır Arslanı Celaleddin Sezon
Bozkır Arslanı Celaleddin 2.sezon ne zaman başlıyor

Bozkır Arslanı Celaleddin 2. sezon ile gündemde yer alıyor. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Cemal Hünal gibi isimlerin yer aldığı Bozkır Arslanı Celaleddin 2. sezon ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin 2.sezon ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Bozkır Arslanı Celaleddin, Temmuz ayının ilk haftasında 7. bölümü ile son kez ekrana gelmişti. Dizinin son bölümünde yaşanan olayların ardından gözler yeni sezona çevrilmişti. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin 2.sezon ne zaman başlıyor? İşte, o detaylar

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Celaleddin Haremmşah'ın hikayesini anlatan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisi 2. sezon Ekim aylarında seyirciyle buluşması bekleniyor.

Genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bozkır Arslanı Celaleddin#Bozkır Arslanı Celaleddin Yeni Sezon#Bozkır Arslanı Celaleddin Sezon