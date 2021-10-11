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Bozkır Arslanı Celaleddin, Temmuz ayının ilk haftasında 7. bölümü ile son kez ekrana gelmişti. Dizinin son bölümünde yaşanan olayların ardından gözler yeni sezona çevrilmişti. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin 2.sezon ne zaman başlıyor? İşte, o detaylar

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Celaleddin Haremmşah'ın hikayesini anlatan "Bozkır Aslanı Celaleddin" dizisi 2. sezon Ekim aylarında seyirciyle buluşması bekleniyor.

Genel yönetmenliğini Metin Günay, yönetmenliğini ise Nurgissa Almurat'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Cemal Hünal, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva ve Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor.