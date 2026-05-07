Yaşı 60'a dayandı... Boyunu geçen dört çocuğu ve iki torunu var: Bulmuş gençlik iksirini doya doya gülüyor

#Kraliçe Rania#Kral Abdullah#Yaşını Göstermeyen Ünlüler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 16:46

Dünya üzerinde yaşayan bazı insanlar diğerlerinden şanslı. Hem de bir değil birçok anlamda...

İşte Ürdün'ün kraliçesi Rania da bunlardan biri.

Her şeyden önce adı üstünde bir kraliçe... Hem de masallarda değil, gerçek hayatta. Tahtı var, tacı var, mücevherleri var.

Ama onun şansı sadece bundan yana değil. 

Kraliçe Rania, artık 55 yaşına geldi. Boyunu geçen dört çocuğunun ikisini evlendirdi. Her birinden birer torunu var. Ama hala yıllara meydan okuyor.

Artık boyunu geçen, ikisini evlendirdiği, ikisi genç yetişkin dört çocuk annesi. Bir de üstüne iki de torunu var. Biri büyük oğlu Hüseyin ile gelini Rajwa'dan diğeri de büyük kızı İman ile damadı Jameel Thermiotis'ten.

Buraya kadar güzel.

Yine de Rania'nın şansı bu kadar sanıyorsanız yanıldınız demektir. Çünkü bitmedi.

ÇOKTAN 55 YAŞINA GELDİ BİLE
Rania, geçen yıl ağustos ayında 55 yaşına girdi. Yani 60 olup hayatında yeni bir sayfa açmasına sadece 5 yıl kaldı. Yine de buna rağmen yaşıtlarına meydan okuyacak kadar genç bir görünüme sahip.

Ne bir fazla kilosu var ne de yüzünde dikkat çeken kırışıklıkları. Elbette düzenli olarak estetik uygulamalar yaptırdığı, gerekli bakımları uyguladığı belli oluyor.

Ama sosyal medyada yapılan birçok yoruma bakıldığında Rania'nın sadece estetikle bu kadar genç göründüğünü söylemek biraz haksızlık olur. Belli ki genetik olarak da şanslı Kraliçe Rania.

 ÖNCE PARILDADI SONRA SPOR GİYİNDİ
Üstelik spor giysiler içinde daha da genç görünmeyi başarıyor. Bunun son örneğini de son iki gün içinde sergiledi.

Önce pırıltılı kıyafetleri içinde yetim çocuklar için düzenlenen bir yemeğe katıldı.

Pırıltılı pantolonu, içindeki bluzu ve üzerindeki kısa kollu ceketiyle her zamanki şıklığının örneklerinden birini sergiledi Rania.

O yemek için tırnaklarına açık sarı renkte oje süren Rania, kulağındaki sallantılı küpeleri ve at kuyruğu şeklinde topladığı saçlarıyla tam not aldı.

 GENÇLERLE GENÇ OLDU
Bir gün sonra ise bu kez daha spor giysiler içinde kamera karşısındaydı. Ürdün'ün kuzeyinde bulunan Sahan Al Kafarat'ta bir grup genç kadın ve erkekle birlikte doğa yürüyüşü yaptı.

Kahverengi ve bej ağırlıklı rahat giysiler içindeki Rania, saçını yarım topuz yaptı ve güneş gözlüklerini taktı.

İşte arka arkaya iki gün gittiği bu etkinliklerdeki görüntüsüyle de görenlere "Belli ki gençlik iksirini bulmuş" dedirtti.

Rania iki gün arka arkaya yaptığı ziyaretlerde formda görüntüsüyle konuşuldu.

 DOĞUM GÜNÜ POZU OLAY OLMUŞTU
Kraliçe Rania, geçen yıl resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan resmi doğum günü pozuyla da uzun uzun konuşulmuştu.

55 yaşına girmesinin şerefine verdiği o pozda üzerinde turkuvaz renginde bir elbise vardı Kraliçe'nin. Uzun saçlarını açık bırakmış ve objektife gülümsüyordu.

Rania o görüntüsüyle de büyük beğeni toplamıştı.

DÖRT ÇOCUK ANNESİ... HEM ANNEANNE HEM BABAANNE
Kraliçe Rania, 1993 yılında kocası Abdullah henüz veliaht prensken onunla evlendi. Altı yıl sonra Abdullah, kral olunca o da kraliçe olarak tahta çıktı.

Çiftin dört tane çocuğu var. En büyük çocukları Veliaht Prens Hüseyin 31 yaşında. 2023 yılında Rajwa Alsahif ile evlendi ve çiftin artık bir yaşını geride bırakan İman adında bir kızı var.

Rania ile Abdullah'ın ikinci çocukları Prenses İman ise 28 yaşında. O da 2023'te ağabeyinden birkaç ay önce Jameel Thermiotis ile hayatını birleştirdi. Onların da bu yıl içinde Amine adını verdikleri bir kız bebekleri oldu.

Kraliçe Rania'nın büyük çocukları dışında 24 yaşında Prenses Salma ve 20 yaşında Prens Hashem adında iki evladı daha var.

1993 YILINDA GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER
Bir partide tanışan Rania ile Abdullah, 1993 yılında evlendi. Bir başka deyişle bu yukarıdaki fotoğraf çekildikten iki yıl sonra hayatlarını birleştirdiler.

Kraliçe Rania ya da aileye gelin gitmeden önceki adıyla Rania el Yasin, 31 Ağustos 1970'de Filistin kökenli bir ailenin kızı olarak Kuveyt'te dünyaya geldi.

Aynı ülkedeki bir İngiliz okulunda eğitim gördü.

Birinci Körfez Savaşı sırasında doktor olan babası ve annesiyle birlikte Mısır'a taşındılar. Rania, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördü. Daha sonra da eğitimini Londra ve ABD'de sürdürdü.

Rania yıllara meydan okurken, birçok çiftte örneği görüldüğü gibi kocası Kral Abdullah'ın saçlarına aklar doldu.

ANNE TARAFINDAN TÜRK KÖKENLERİ DE VAR
Kraliçe Rania'nın anne tarafından dedesi Türk kökenli. Yıllar önce verdiği bir röportajında söylediğine göre Türk yemekleri ve Türk müziği de ona hiç yabancı değil.

Türkiye'yle ilgili olarak sevdikleri arasında Kapalıçarşı ve Boğaz manzarası da var üstelik.

Ortadoğu'da öne çıkan güçlü kadınlardan biri olan Rania, ülkesinde hemcinslerinin eğitimi konusunda da etkin faaliyetler yürütüyor.

Bu arada Rania'nın dört tane çocuk kitabı yazdığını da hatırlatalım.

