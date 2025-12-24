Böyle üvey anne dostlar başına! Kocasının çocuklarını kendi öz evlatları gibi büyüttü

Haberin Devamı

“Yaşsız” güzel denince akla ilk gelen isimlerden biri olmaya devam eden Salma Hayek bu yıl, 59 yaşında, sayısız süper modelin daha önce boy gösterdiği Sports Illustrated’ın 2025 kapak yıldızı olmayı başardı.

2009’dan beri dünyanın en zengin birkaç kişisinden biri olan Fransız iş insanı Francois-Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek’in 18 yaşına basan Valentina adında bir kızı var.

Ancak Valentina güzel yıldızın tek çocuğu değil. Salma Hayek eşinin önceki ilişkilerinden doğan çocuklarını da yıllarca kendi çocuğu gibi büyüttü, onlara öz anneleri gibi sevgi verdi ve büyük ailesini her zaman koruyup kollayarak bir arada tuttu.

Haberin Devamı

Salma Hayek’in bu sevgisi ve özverisi en çok da onun kollarında anne özlemini gideren üvey çocuklarından takdir görüyor. Salma Hayek'in üvey kızı Mathilde Pinault, sık sık onunla çekilmiş sevgi dolu fotoğraflarını paylaşıp mutluluklarını sergiliyor ve üvey annesini yere göğe koyamıyor.

23 yaşındaki genç kadın ünlü iş insanının ilk evliliğini yaptığı Dorothee Lepere’den doğmuştu, Mathilde’nin bir de erkek kardeşi var.

Salma Hayek kocasının ünlü model Linda Evangelista’dan doğan 19 yaşındaki Augustin ile de çok iyi anlaşıyor. Salma Hayek ve Linda Evangelista da yıllardır çok iyi arkadaş.

Salma Hayek'in üvey kızı Mathilde Pinault onunla çekilmiş fotoğraflarını sık sık paylaşmakla kalmıyor aynı zamanda onu anlatırken övmelere doyamıyor ve en önemlisi de üvey annesinden çok önemli hayat dersleri aldığını söylüyor.

Mathilde, 2022'de Vanity Fair'e verdiği röportajda "Salma'ya büyük bir ders borçluyum. O bir diva, karmaşık bir hayatı var, ama bana şüpheleri ve korkuları basitleştirmenin, onları günlük hayatın sadeliğine indirgemenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Onu sık sık ararım ve bir şey yolunda gitmediğinde, zorlukların ağırlığını hafifletme ve onları adım adım aşabileceğiniz engellere dönüştürme yeteneğine sahip." diyerek ünlü oyuncunun hayatındaki önemli yerini anlatmıştı.

Haberin Devamı

Kendisi de Hollywood kariyerinden epey büyük bir servet kazanan Salma Hayek’in 16 yıl önce evlendiği Francois-Henri Pinault’nun dünyanın en zengin iş insanlarından biri olması yıllarca dile düşmüş, ünlü oyuncunun kocasıyla parası için evlendiği söylenmişti.

Oysa Salma Hayek yıllardır kocasına çok aşık olduğunu, hatta onu çok yakışıklı ve seksi bulduğunu söyleyip tüm bu söylentileri yalanladı ve evliliklerinin çok mutlu olduğunu anlattı. Hayek’in sözlerinin doğruluğunu kanıtlayan da hem yıllardır devam eden bu mutlu evlilik hem de üvey çocuklarından gördüğü sevgi oldu…