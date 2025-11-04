Kim baÅŸ tacÄ± etmez bÃ¶yle gelini Emrinde kocaman bir servet var... Ama eskileri giyip mÃ¼cevherin de ucuzunu alÄ±yor

Haberin DevamÄ±

SÄ±radan bir ailenin kÄ±zÄ± olarak Ã¼stelik bambaÅŸka bir Ã¼lkede doÄŸdu. Ama bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya onu Ã¶nce veliaht prensin eÅŸi, geleceÄŸin kraliÃ§esi olarak tanÄ±dÄ±. SonrasÄ±nda da gerÃ§ekten bir kraliÃ§e oldu ve tahta Ã§Ä±ktÄ±.Â Â

Belki de yuvasÄ±nÄ± korumak isteyen milyonlarca evli kadÄ±n gibi kocasÄ±nÄ±n baÅŸka bir kadÄ±nla alenen yakalanmasÄ±nÄ± bile sineye Ã§ekti. DoÄŸrusu bunu yapmasaydÄ± kaybedecekleri de sÄ±radan kadÄ±nlarÄ±n kaybedeceÄŸinden Ã§oktu.

Ã–yle ya da bÃ¶yle hem gelin gittiÄŸi Ã¼lkenin kraliÃ§esi oldu hem de ne hikmetse halk onu kraliyet soyundan gelen kocasÄ±ndan bile daha Ã§ok sevdi...

Åžimdi de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± son etkinliklerle yine dÃ¼nya sahnesinde Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Hem de bÃ¼tÃ¼n pÄ±rÄ±ltÄ±sÄ±yla.

HANEDANA DÃ–RT Ã‡OCUK VERDÄ° AMA YÄ°NE DE ALDATILDI

BÃ¶yle kÄ±saca anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Danimarka'nÄ±n yeni kraliÃ§esi Mary'nin Ã¶ykÃ¼sÃ¼... 2004 yÄ±lÄ±nda, o sÄ±rada veliaht prens olan Frederik ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi Mary Donaldson.

TahtÄ± annesi Margrethe'den devralmak iÃ§in bekleyen Frederik ile evlenince hayatÄ± deÄŸiÅŸti Mary'nin. AvustralyalÄ± olan Mary, gelin gittiÄŸi Danimarka'nÄ±n dilini Ã¶ÄŸrendi. BaÅŸka topraklardan geldiÄŸi halde Ã¼lkenin halkÄ± onu Frederik'ten bile daha Ã§ok sevdi.

Aileye, tahtÄ± gÃ¼vence altÄ±na alan ikisi kÄ±z, ikisi erkek dÃ¶rt tane Ã§ocuk hediye etti. Ama buna raÄŸmen kocasÄ± Frederik onu MeksikalÄ± sosyetik Genevova Casanova ile aldattÄ±. Ä°kilinin farklÄ± zamanlarda buluÅŸtuÄŸunu kanÄ±tlayan boy boy fotoÄŸraflarÄ± basÄ±na yansÄ±dÄ±.

Herkes Mary'nin ne yapacaÄŸÄ±nÄ± merakla beklerken o sesini Ã§Ä±karmadÄ±. FedakarlÄ±ÄŸÄ± da KraliÃ§e Margrethe yaptÄ±.

KAYNANASI TAHTINI OÄžLUNA VE ONA BIRAKTI

TahtÄ± oÄŸluna devretti ve kenara Ã§ekildi. BÃ¶ylece Frederik ile Mary'nin yuvasÄ±nÄ± kurtardÄ±. Daha da Ã¶tesinde ailesinin bÃ¼yÃ¼k bir skandalÄ±n penÃ§esinde itibarÄ±nÄ± yitirmesini de Ã¶nledi.

Ã–yle ya da bÃ¶yle AvustralyalÄ± Mary Donaldson, Danimarka'nÄ±n kraliÃ§esi oldu.

53 yaÅŸÄ±ndaki Mary, geÃ§tiÄŸimiz hafta da iki farklÄ± etkinlikte dÃ¼nya sahnesinde Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Ã–nce kocasÄ±yla birlikte Letonya ziyaretine gitti.

Bu tÃ¼r gezilerde adet olduÄŸu Ã¼zere Mary ile Frederik onuruna bir resmi yemek verildi. Ä°ÅŸte oradaki giyimi kuÅŸamÄ± ve takÄ±larÄ±yla bir anda bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti Mary.

DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak bilinen Mary, o resmi yemekte kÄ±rmÄ±zÄ± bir gece elbisesi giydi. BaÅŸÄ±na da adet olduÄŸu Ã¼Ã§ere bir taÃ§ ve ona uyumlu takÄ±lar taktÄ±.

TACIN HÄ°KAYESÄ° Ä°LGÄ° Ã‡EKTÄ°

Ä°ÅŸte o gece en Ã§ok konuÅŸulan konulardan biri Mary'nin baÅŸÄ±ndaki taÃ§ oldu. Dikkatli takipÃ§iler Mary'nin baÅŸÄ±ndaki tacÄ±n ailenin koleksiyonundan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk bakÄ±ÅŸta anladÄ± zaten. Hemen araÅŸtÄ±rmalar baÅŸladÄ±.

Sonra da gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KraliÃ§e Mary gerÃ§ekten de o tacÄ±, gelin gittiÄŸi ailenin koleksiyonundan seÃ§memiÅŸti. Tam tersine ailenin mÃ¼cevher koleksiyonuna kendi imzasÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±.

KraliÃ§e Mary, Letonya'daki resmi yemekte taktÄ±ÄŸÄ± o tacÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen bir mÃ¼zayededen kendisi satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

DoÄŸrusu taÃ§ Ã¶yle fazla gÃ¶rkemli deÄŸildi. Ama yine de deÄŸerliydi. Elmas ve yakuttan oluÅŸan taÃ§ eÄŸer istenirse kolye olarak da kullanÄ±labiliyor.

Elbette KraliÃ§e Mary, gerektiÄŸinde Danimarka kraliyet ailesinin koleksiyonunda yer alan gÃ¶steriÅŸli taÃ§larÄ± da takÄ±yor. BunlarÄ±n hepsinin deÄŸeri de milyon eurolarla Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼yor. Ama kendisi koleksiyona kattÄ±ÄŸÄ± tacÄ± mÃ¼zayededen birkaÃ§ bir euro Ã¶deyerek satÄ±n aldÄ±.

KOLEKSÄ°YONDAKÄ° TAÃ‡LARIN YANINDA EPEY UCUZ

Mary'nin henÃ¼z prenses olduÄŸu dÃ¶nemde satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu tacÄ±n net fiyatÄ± belli deÄŸil. Ama birkaÃ§ bir Euro olduÄŸu belirtiliyor. Bu da aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã§ok deÄŸerli parÃ§alarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kraliyet koleksiyonu iÃ§in ucu sayÄ±lacak bir rakam.

Ama yine de artÄ±k ailenin koleksiyonuna girdi ve tacÄ±n deÄŸeri de arttÄ±.

KraliÃ§e Mary, Letonya'da kullandÄ±ÄŸÄ± bu tacÄ± ilk olarak 2015 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e Margrethe'nin 75'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Mary, o resmi davette giydiÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± elbiseyle dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. Ama doÄŸrusu o elbise de yeni deÄŸildi.

TÄ±pkÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton gibi "tutumlu" olarak anÄ±lan Mary, o kÄ±rmÄ±zÄ± elbiseyle 2018 yÄ±lÄ±nda yeni yÄ±l iÃ§in dÃ¼zenlenen gala gecesine katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. O gece baÅŸÄ±nda ise ailenin koleksiyonuna ait en deÄŸerli taÃ§lardan biri vardÄ±.





TahtÄ± babasÄ±ndan devraldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "gerÃ§ek kraliÃ§e" olarak anÄ±lan Margrethe, oÄŸlunun skandalÄ± fazla bÃ¼yÃ¼mesin diye tahtÄ± ona bÄ±raktÄ±.