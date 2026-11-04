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Boşuna ailesine 'Barışalım' artık diye mesaj göndermemiş: Mirastan çıkarılma korkusu sardı dört yanını

Güncelleme Tarihi:

#Prens Harry#Kral Charles#Meghan Markle
Boşuna ailesine Barışalım artık diye mesaj göndermemiş: Mirastan çıkarılma korkusu sardı dört yanını
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 14:11

İngiliz kraliyet ailesinin haşarı çocuğu Prens Harry, hayatı boyunca babasının hatta yaşadığı sırada babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in canını sıkacak adımlar attı. Ama doğrusu bunların hiçbiri 2020'de karısı Meghan Markle ile birlikte ailedeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşındıktan sonra yaptıkları kadar olmadı.

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ABD'ye gittikten sonra yanında karısıyla birlikte ailesi hakkında ciddi eleştirilerde bulunan Harry, kaleme aldığı Spare (Yedek) adlı kitabında da bunları sürdürdü.

Tabii Meghan Markle da ondan geri kalmadı. İngiliz kraliyet ailesini eleştirmek bir yana, Harry ile hazırladıkları bir TV programında kraliyet gelenekleriyle ilgili alaylı sözler bile söyledi.

Boşuna ailesine Barışalım artık diye mesaj göndermemiş: Mirastan çıkarılma korkusu sardı dört yanını
Aradan altı yıl geçtikten sonra da Harry ile Meghan herkesi şaşırtarak İngiltere'ye geri döndü.

Çocukları Archie ve Lilibet'i baba vatanında okutmak istediklerini söyleseler de doğrusu kimse onlara çok da inanmadı.

Boşuna ailesine Barışalım artık diye mesaj göndermemiş: Mirastan çıkarılma korkusu sardı dört yanını
BARIŞ MESAJLARININ ARDINDAKİ KORKU 
Harry daha ayağının tozuyla ailesine barışma mesajları da gönderdi.

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Her ailede bu türden sorunlar yaşanabileceğini, dünyanın zaten zorlu bir yer olduğunu bu yüzden de barışmanın önemini vurguladı.

Boşuna ailesine Barışalım artık diye mesaj göndermemiş: Mirastan çıkarılma korkusu sardı dört yanını
Tabii ki onun bu sözleri de herkesi şaşırttı.

Ama son iddialara göre Harry'nin bu isteğinin altında bambaşka bir neden var: Prens, bütün bu gerilimlerin sonucu olarak babasının kendisini kraliyet mirasından mahrum bırakmasından korkuyor!

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SADECE DUYGUSAL DEĞİL, MALİ ENDİŞELERİ DE VAR
Kendisine yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Harry, ailesiyle bağlarının kopma noktasına gelmesinden sadece duygusal olarak etkilenmiyor.

Aynı zamanda mali endişeleri de var.

Bu kaynaklardan biri "Harry'nin şu andaki en büyük endişesi, kraliyet ailesiyle olan ilişkisindeki hasarın, duygusal sonuçların çok ötesine geçen noktalara gelebileceği" diye özetledi durumu.

Boşuna ailesine Barışalım artık diye mesaj göndermemiş: Mirastan çıkarılma korkusu sardı dört yanını
Bu kaynaklara göre Harry, zaten hasta olan babasıyla bağlarını yeniden kurmak istiyor. Ama işin bir de pratik boyutu var.

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Prens, karısının, özellikle de iki çocuğunun geleceğinden kendini sorumlu görüyor doğal olarak. Bunun için de eleştiri bombardımanına tuttuğu ailesinden kalacak mirasa da ihtiyacı var.

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MİRASTAN ÇIKARILMAK EN BÜYÜK ENDİŞESİ
Bir kaynak bu konuda "Harry, monarşinin tamamen dışında farklı bir hayat kurdu. Bağımsız hale geldi. Ama bunu sürdürmek çok büyük finansal yükümlülükleri de getiriyor. Babasının mal varlığıyla ilgili kararlar alırken onu göz ardı etmesi olasılığı doğal olarak Harry için büyük bir endişe kaynağı" dedi.

İddialara göre Harry, eğer babası hayata veda edene kadar onunla arasını düzeltmezse mirasın büyük bir kısmından mahrum bırakılacağına inanıyor.

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Bu yüzden de bir an önce özellikle de babasıyla arasını düzeltmeye çabalıyor.

Boşuna ailesine Barışalım artık diye mesaj göndermemiş: Mirastan çıkarılma korkusu sardı dört yanını
Ama sadece bu kadar değil. Harry'yi endişelendiren başka bir ayrıntı daha var.

Yıllardır görüşmediği ağabeyi William, aile içinde giderek daha etkili birine dönüşüyor. Ki zaten gelecekte taht da onun olacak.

İşte Harry de küs olduğu ağabeyi William'ın, miras düzenlemesi yapılırken babasını kendisi
aleyhine etkileyebileceğini düşünüyor.

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MASRAFLARI ÖYLE ÇOK Kİ
Konuşulanlara göre Meghan ile Harry'nin yaşam tarzlarını sürdürmeleri epey ciddi bir masraf gerektiriyor.

Özellikle de güvenlikleri...

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Harry'nin istediği gibi kraliyet koruması alamayan Sussex çifti bu konuyu kendi ceplerinden çözmek zorunda. Üstelik sadece kendilerinin değil iki çocuklarının da güvenliği söz konusu.

Sırf bunun için bile ileri sürülenlere göre yılda en az 7 milyon dolar harcamaları gerekiyor.

İşte sadece bu bile Harry'nin babasından kalacak mirasla ilgili endişelerini tetikliyor. Daha ABD'de tamamen kapatmadıkları malikanelerinin giderlerini ve İngiltere'deki yaşam masraflarını saymıyoruz bile.

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#Prens Harry#Kral Charles#Meghan Markle

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