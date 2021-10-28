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Boşanmaların asıl nedeni ne?

#Neler Oluyor Hayatta#Kanal D#Hakan Ural

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında araştırma yapılan "Boşanmaların asıl nedeni ne?" sorusu gündeme geldi.

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Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı konuyla ilgili canlı yayında izleyicilerden gelen yorumları ve kendi yorumlarını tartıştılar.

Neler Oluyor Hayatta? hafta içi her gün canlı yayınla 09.00'da Kanal D'de!

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#Neler Oluyor Hayatta#Kanal D#Hakan Ural

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