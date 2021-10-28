Boşanmaların asıl nedeni ne?

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı konuyla ilgili canlı yayında izleyicilerden gelen yorumları ve kendi yorumlarını tartıştılar.
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