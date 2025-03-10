Boşanmak verdiği en doğru karardı: Yıllardır hiç böyle mutlu olmamıştı

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Geçen yılın ağustos ayında yollarını ayıran, ocak ayında da boşanma davaları tamamlanan Ben Affleck ve Jennifer Lopez çifti de benzer bir süreçten geçiyor.

MAHKEMEYE O GİTTİ AMA ÜZÜNTÜNÜN BÜYÜĞÜ DE ONA KALDI

Her ne kadar boşanma davası açmak için mahkemeye giden taraf Jennifer Lopez olsa da üzüntünün büyüğü yine ona kalmış durumda.

Çünkü çiftin evliliği sallantıya girince Jennifer Lopez Ben Affleck’ten ayrılmamak ve bu ilişkiyi kurtarmak için çok uğraşmış, bunu bir türlü başaramayınca artık gururunu daha fazla çiğnememek için mahkemeye giden taraf olmuştu.

BİR YANINDA ÇOCUKLARI BİR YANINDA İLK EŞİ VAR

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Ben Affleck son zamanlarda ilk eşi Jennifer Garner’la yakınlaşmasıyla gündeme gelmişti. Boşanma sürecinde en büyük desteği ondan alan Ben Affleck giderek Jennifer Garner’a daha çok “yaslanmaya” başladı.

Hatta en sonunda Affleck’in eski eşine karşı hâlâ hisleri olduğu ve bir fırsatı olsa ona geri dönmek istediği de konuşuldu.

Öte yandan Jennifer Lopez sadece biten evliliği değil kariyeriyle ilgili de sıkıntılar çekiyor. Son yılını evliliğini kurtarmak için çırpınarak geçiren Lopez hem büyük umutlar beslediği turnesini iptal etmek zorunda kalmış hem de rol aldığı filmler bekleneni verememişti.

EVLİLERKEN HEP TARTIŞMA ANLARI KAMERALARA YAKALANIYORDU

Ben Affleck ise Jennifer Lopez’le evli olduğu günlerde sürekli somurtkan, mutsuz ve gergin bir görüntü verirken şu sıralar yüzü gülüyor.

Üstelik eski aşıklar evliliklerindeki sorunları son zamanlarda saklayamıyorlar, kameralara sık sık tartışıken de yakalanıyorlardı.

Bir yandan film çalışmalarına devam eden bir yandan da üç çocuğu ve eski eşi Jennifer Garner’la sık sık görüşen Ben Affleck pek de alışılmadık şekilde etrafına gülücükler saçıyor.

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UZUN ZAMANDIR BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTI

Yakın çevresinin söylediğine göre 2022’de yaptığı ikinci evliliği yürümeyen Ben Affleck boşanma kararı alındığından beri ve dava da çok uzamadan bitince derin bir nefes aldı ve çok rahatladı.

Hatta tanıyanlar bununla kalmayıp Ben Affleck’in uzun yıllardır bu kadar mutlu olmadığını, ünlü oyuncunun sırtından kalkan mutsuz evliliğinin yüküyle artık eskisine göre çok daha rahat ve neşeli bir insana dönüştüğünü söylüyor.