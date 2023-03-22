'Boşanmak istiyorum' deyip, karısını evden kovdu... Bir imza ile her şeyini kaybetti!

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Dizinin son bölümünde;

Mustafa ile arasında büyük bir uçurum açıldığını hisseden ve ilaç içerek hayatına son vermek isteyen Sevilay, oğlunu arayarak helallik istedi. Annesini kaybetme gerçeği ile yüzleşen Mustafa, onu son anda hastaneye yetiştirdi.

Somer'in Türkan'ın çalıştığı iş yerini satın alması genç kadını şoke etti. Somer ile patronculuk oynamak istemeyen Türkan, kendine yeni iş aramaya başladı.

Korman Malikanesi'ne gelen polisler, Rüçhan Hanım'ı Özer'in darp davasında azmettirici olduğu gerekçesi ile gözaltına aldılar.

RÜÇHAN, CEHENNEME DÜŞTÜ

Nezarethanede geçen zor saatlerin ardından Özer'i karşısında gören Rüçhan, eşine sıkı sıkı sarıldı.

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Özer'den kendisini kurtarmasını isteyen Rüçhan, beklemediği bir teklif ile karşılaştı.

Sen benim canıma kastettin. Hisselerinin tamamını bana devredersen, dışarı çıkacaksın...

Somer'in Mine'nin yanına taşındığını düşünen ve bu yüzden barış yemeğine gitmeyen Türkan, geç de olsa gerçekleri öğrendi.

PATRON SOMER'İN TÜRKAN SEVDASI

Türkan ile arasında sürekli gölgeden sıkılan Somer, bu işe son vermek için Mine'nin evine gitti. Somer, kızının annesine şartlar ne olursa olsun bir daha asla birlikte olmayacaklarını söyledi.

Dükkanı kapatan Fatih, yavaş yavaş abisinin evine yerleşmeye başladı. Her başını çevirdiğinde Fatih'i karşısında bulan Nesrin, bu duruma isyan etti.

Gözaltına alınmasının nedeninin Nesrin olduğunu düşünen Rüçhan, dünürünü arayarak ona sitem etti. Olan bitene anlam veremeyen Nesrin ise, Rüçhan'a "Bu sözleriniz sebebiyle çok pişman olacaksınız" dedi.

RÜÇHAN, NESRİN'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Mustafa'nın ayrılık kararını öğrenen Özer, olanlardan dolayı Sevilay'ı suçladı.

Oğlunu sevdiğinden ayırmak için intihar ile tehdit edecek kadar vicdansız bir annesin sen!

Annesinin başına gelenleri Türkan'dan tesadüfen öğrenen Somer, vakit kaybetmeden karakola gitti.

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İçine düştüğü durumdan çıkması için tek yolun Özer'in teklifini kabul etmek olduğunu anlayan Rüçhan, istemeyerek de olsan hisselerini devretti.

Annesine verdiği sözü tutmak isteyen Mustafa, Derya ile son kez buluştu. Ayrılık kararı Derya'yı yıktı.

Benden nefret ettin değil mi? Daha çok nefret et ozaman... Hoşçakal Derya, bitti...

Serdar, Dönüş'ün kendini affetirebilmesi için belirlediği kuralları açıkladı. İlk şartının Dönüş'ün sınavdan yüksek puan alması olduğunu söyleyen Serdar, sonrasında ise ondan Feride'ye gerçekleri anlatmasını istedi.

Mine'nin 'hayırlı olsun' ziyareti için restorana gelmesi, Somer ve Türkan arasındaki ipleri bir kez daha gerdi. Türkan, halsizliğini sebep göstererek işten izin aldı.

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DÜŞ YAKAMDAN MİNE!

Somer, geceyi hasta olduğunu öğrendiği Türkan'ın yanında geçirdi.

Dizinin final sahnesinde ise;

Rüçhan, Özer'in şikayetini geri çekmesiyle özgürlüğüne kavuştu. Büyük hayallerle Korman Malikanesi'ne dönen Rüçhan tatsız bir sürpriz ile karşılaştı.

Özer, boşanmak istediğini söyleyerek Rüçhan'ı evden kovdu.

Beş parasız ve evsiz kalan Rüçhan, gelini Türkan'ın kapısına gitti.