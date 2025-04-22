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Boşanma söylentileri bitmek bilmiyordu... Karısı hakkında konuştu... Dudaklarından inanılmaz sözler döküldü

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#George Clooney#Amal Clooney#Hollywood
Boşanma söylentileri bitmek bilmiyordu... Karısı hakkında konuştu... Dudaklarından inanılmaz sözler döküldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 11:31

Bundan 11 yıl öncesine kadar herhangi birine "George Clooney'i nasıl bilirsiniz?" diye sorulsa birçok kişi "Bekar kalmaya yemin etmiş bir adam" diye tanımlardı. Elbette yıllara meydan okuyan yakışıklılığını, şöhretini ve servetini hiç saymıyoruz bile.

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Yıllarca Hollywood'un müzmin bekarı olarak tanınan Clooney, Talia Balsam ile yaptığı kısa süren ilk evliliğinin ardından bir daha yıllarca evliliğin yanından bile geçmedi.

Elbette hayatına birçok güzel kadın girdi ama hiçbiriyle yuva kurmaya yanaşmadı.

Ta ki Amal Clooney ile tanışana kadar.

Onunla tanışınca da onun sonsuza kadar bekar kalacağına inananları şaşırtarak evlendi.

Hem de ne düğünle! Dünyanın en güzel kentlerinden birinde, dünyanın en ünlü isimlerinin karşısında hayatını bu güzel ve başarılı avukatla birleştirdi.

Aradan geçen zaman içinde biri kız diğeri erkek ikiz çocukları oldu.

Boşanma söylentileri bitmek bilmiyordu... Karısı hakkında konuştu... Dudaklarından inanılmaz sözler döküldü

SÖYLEDİKLERİ HEM ŞAŞIRTTI HEM TARTIŞMA YARATTI
Görünüşe göre Clooney çifti gayet mutlu bir birliktelik sürdürüyordu zaten.

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Ama son aylarda haklarındaki boşanma söylentileri bitmek bilmiyor. George Clyooney'in ilk Broadway deneyimi olan Good Night and Good Luck'ın galasına yanında karısı olmadan katılması bu söylentileri iyice alevlendirdi.

Tam da bunların üstüne George Clooney, katıldığı bir sohbet programında akıl durduran bir açıklama yaptı. Dudaklarından, kelimenin tam anlamıyla inanılmayacak sözler döküldü.

Gelin, bir bakalım ünlü oyuncunun neler söylediğine...

Aslına bakılırsa Clooney, bu sözleri daha önce de söylemişti.

Ama o sırada haklarında ayrılık ve boşanma söylentileri olmadığı için bu kadar dikkat çekmemişti. Şimdi aylardır konuşulan bu iddiaların ışığında Clooney'in bu sözleri gündem oldu.

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EVLİLİK SÜRESİNCVE HİÇ TARTIŞMAMIŞLAR
ABS Morning adlı programa konuk olan 63 yaşındaki George Clooney, sunucu Gayle King'e 10 yılı bitirip 11'inci yıla girdiği evliliğinde karısı Amal Clooney ile hiç tartışmadıklarını söyledi.

Şöyle konuştu George Clooney: "Hatırlıyorum, ikimiz de burada seninle birlikteydik. O sırada hiç tartışmadığımızı söylemiştik. Hala tartışmış değiliz. Kavga edecek bir şeyler bulmaya çalışıyoruz... "

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George Clooney, sözlerinin bundan sonrasında da 47 yaşındaki karısı Amal Clooney'e övgüler yağdırdı...

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'SANKİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDIM'
Dünya çapında tanınan başarılı bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney hakkında "Bu inanılmaz kadınla tanıştığım için kendimi olağanüstü şanslı hissediyorum" dedi Clooney.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük ikramiyeyi kazanmış gibi hissediyorum. Dünyanın en şanslı adamı olduğunu düşünmediğim bir gün yok. Bu yüzden harika."

Lübnan kökenli bir aileden gelen Amal Alamuddin ile George Clooney, 2014 yılında Venedik'te gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Bundan üç yıl sonra ikizleri Ella ve Alexander dünyaya geldi.

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Amal ve George Clooney bir süredir ayrılık söylentileriyle gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

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SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI
George Clooney'in bu sözleri sosyal medyada da tartışma konusu oldu.. Bazı kişiler çiftin evliliğinin "anlaşmalı evlilik" olduğunu ileri sürdü. Bu gruptakilere göre bu tür evlilikler, kişinin kariyeri gerektirdiği için yapılır. Bu yüzden de hiç tartışma yaşanmaması mümkündür.

Bir başka grup ise hem bu evliliğin gerçek olduğuna hem de Clooney'in sözlerine inandığını belirtti. Onlara göre Clooney, karısını herkesin ve her şeyin önüne koyuyor. Bu yüzden de tartışmalarına gerek kalmıyor. Hatta bu görüşü savunanların bazıları tam da böyle bir eş bulmak istediklerini gizlemedi.

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Bir diğer grup da ünlü çiftin tartışması için hiçbir neden olmadığını savundu. Bunlara göre çiftin parası var, mülkleri var, çocuklarına bakan, evlerinde işleri yapan görevliler var... Özetle ünlü çiftin büyük tartışmalara girmesi zaten gerekmiyor bu koşullarda.

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Ünlü çift, 2014 yılında Venedik'te gösterişli bir dizi törenle evlenmişti. 

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#George Clooney#Amal Clooney#Hollywood

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