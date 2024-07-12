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Boşanma haberlerini yalanlamışlardı... Zeynep Sever Demirel hamile mi?

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Sever Demirel#Volkan Demirel#Hamile
Boşanma haberlerini yalanlamışlardı... Zeynep Sever Demirel hamile mi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 08:49

HAKLARINDA çıkan boşanma haberlerini yalanlayan Zeynep-Volkan Demirel çifti şimdi de ‘üçüncü çocuk’ haberleriyle gündemde.

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 Zeynep Demirel, 35’inci yaşını önceki gün ailesiyle kutladı. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta göbeğinin belirgin olması nedeniyle, Demirel’in üçüncü kez anne olmaya hazırlandığı iddia edildi.

İLAHİ KUDRETİN SENARYOSU FARKLI

Zeynep Demirel, paylaşımına şu notu düştü:

“Hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum, yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş.”

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#Zeynep Sever Demirel#Volkan Demirel#Hamile

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