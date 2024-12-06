Ayrılık görüşmesinde tansiyon yükseldi! 'Biz seninle boşanıyoruz annenle değil'

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Dizinin yeni bölümünde;

Reyyaz ve Zahir’in pavyona gelmesi Dilber’i rahatsız etti. Zahir, Dilber ve Yıldız’ı masaya davet etti. Kamuran da zorla ikiliyi masaya yolladı. ‘Gidin o adamları eğlendirin, kazasız belasız atlatalım’

Dilber, Azem’i arayıp Zahir ve Reyyaz’ın pavyonda olduğunu söyledi.

Zahir, Kamuran’ın yanına gidip ona göz dağı verdi. Pavyonu da kurşunlattığını söyledi; ‘Bundan sonra patron benim’

Reyyaz, Zahir’i masadan uzaklaştırdı. Dilber ve Yıldız ile baş başa kalan Reyyaz onlarla sohbet etti.

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REYYAZ, DİLBER'İ ZORLA OYNATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Reyyaz, Dilber’e sahneye çıkıp dans etmesini söyleyip para verdi. Dilber ise bu teklifi geri çevirdi. Yıldız’ın baskısıyla sahneye çıkan Dilber istemeden de olsa dans etti.

Azem oğlu Özgür ve adamları da pavyona geldi. Reyyaz, Zahir’e Azem’i gösterip ‘Senin hanıma musallat olan bu adam mı’ diye sordu.

Reyyaz, Dilber’i tekrar masaya çağırdı. Onun yerine Azem masaya gitti. İkili karşılıklı konuştu.

Önce Azem kendini tanıttı; ‘Azem Yücedağ ben, sizi tanımayan yok burada. Eğer şu adamı masadan gönderirseniz biraz konuşmak isterim sizinle.’

Reyyaz ise, ‘Benim kadınımı kaçırmak gibi çok ama çok büyük bir hata yaptılar. Bu bir namus meselesi, enteresan olan Zahir’in de böyle bir sorunu varmış adamın biri de onun karısını almış’ karşılığını verdi.

Karşılıklı restleşmenin ardından mekana polis geldi.

Azemi Özgür ve adamları arka kapıdan çıktı. Zahir de onları takip etti.

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OTELE GÖZALTI BASKINI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Otele baskın yapan polis ekipleri Dilber, Yılzdız ve Zerre’yi karakola götürdü. Dilber ve arkadaşlarını savunan Avukat Ebru son gelişmeleri anlattı; ‘Suçu Yıldız ve Zerre üstlendi ama silahı kimin ateşlediği görünmüyor. Karşı dava açacağız, onlar kendilerini savunurken nefsi müdafaa yaptılar’

Yaşanan gerilimin ardından Özgür, Semiramis ile buluştu ikili arasında romantik anlar yaşandı.

Nehir, Arcan ile yaşadığı eve gidip eşyalarını aldı. İkili konuşup vedalaştı.

Mahun oğlu Arcan ile boşanma protokolünü görüşmek için Nehir’i çağırdı. Nehir de görüşmeye kardeşi Özgür ile gitti.

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Mahun, Nehir’e ‘Ne istiyorsun boşanmak için’ diye sordu.

Nehir de ‘Arabam bende kalacak, evi de istiyorum.’ dedi. Cihan arayıp girip ‘Bir de nakit para istiyoruz. Avukatla görüştükten sonra söyleriz’ isteklerini sıraladı.

Nehir eşine, ‘Sen hep böyle susacak mısın? Biz seninle boşanıyoruz, annenle değil’ sözleriyle tepki verdi.

Piraye, Azem ile bir araya gelip, romanı okuduğunu söyledi. ‘Benim için çok garip bir deneyim oldu, kendimi okumak. Aslında yaşarken ne çok şey fark etmemişim, hem seninle ilgi hem de kendimle…’

Piraye, Azem’den kızı Ayça’ya yeniden ders vermesini istedi.

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Azem ise, ‘Annesi de istiyor mu? Bence romanın sonunu beklemeli annesi her şeyi öğrenmeye çok az kaldı.’ karşılığını verdi.

Özgür, babasını arayıp ablası hakkında bilgi verdi. Olan biteni öğrenen Azem, kızını oğlu Özgür’e emanet etti.

Özgür ve Nehir’e Semiramis de eşlik etti. İkili arasında olanları öğrenen Nehir, büyük sevinç yaşadı.

ZERRE TUTUKLANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İfade veren Dilber, Yıldız ve Zerre üçü de suçu üstlendi.

Yıldız ve Zerre itiraz edip suçu üstlenmeye çalıştı. En son ‘Zahir’i vuran benim’ diyen Zerre, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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DİLBER, ZAHİR'İ ÖLDÜRECEK Mİ? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Pavyona geri dönen Dilber, Zahir ile karşılaştı. Zahir, ‘Gece işini bitir, beraber çıkacağız. Bir otel ayarladım’ sözleriyle Dilber’i kışkırttı.

Dilber’i kendine çeken Zahir, ‘Sen benim kaderimsin, başka çaren yok’ sözleriyle onu rahatsız etti.

Masadan bıçağı alan Dilber, Zahir’in üzerine yürüyüp ‘Benim cehennemim misin lan sen’ sözleriyle bıçağı savurdu.