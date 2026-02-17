Boşanma davası biter bitmez genç sevgilisiyle tatile koştu

Haberin Devamı

Zaten bu ayrılık gündeme geldikten çok kısa bir süre sonra bir zamanların büyük aşıkları olarak anılan ikili başkalarıyla görüntülenmeye başladı ve aşklarının ayrılma kararından çok daha önce bittiği de belli oldu…





EVLİLİĞİ BİTTİKTEN BİRKAÇ AY SONRA YENİ AŞKA YELKEN AÇMIŞTI

Hollywood’un güzel yıldızı Jessica Alba, Ocak 2025’te yapımcı eşi Cash Warren’dan ayrılmış, yaz mevsiminin hemen başında da sektörde ismi yeni parlamaya başlayan ünlü oyuncu Danny Ramirez’le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Jessica Alba ve Cash Warren’ın boşanma davaları birkaç gün önce sonuçlandı ve eski eşler bir boşanma anlaşmasına imza atarak resmen bekar kaldı.

Haberin Devamı

Jessica Alba da dava biter bitmez sanki kutlama yaparcasına sevgilisi Danny Ramirez’le küçük bir aşk kaçamağı tatiline çıktı.

BOŞANMA DAVASI BİTER BİTMEZ SEVGİLİSİYLE KUTLAMA TATİLİNE ÇIKTI

Çift Miami’ye giderek bol bol denize girip güneşlendi, bu arada da paparazzilerden hiç çekinmeyerek bol bol aşk pozu verdi.

44 yaşındaki Jessica Alba ve 33 yaşındaki sevgilisi Danny Ramirez ilişkileri ilk ortaya çıktığında kaçamak görüşseler de bir süredir bu aşkı saklamaktan vazgeçip yan yana poz vermeye başladı.

İkisi de Meksika kökenli olan yıldız ikili ilk olarak geçen yaz, 14 Temmuz'da Cancún'daki romantik bir kaçamaktan birlikte dönerken ilk kez birlikte görüldüklerinden beri ayrılmaz bir ikili oldular.

AYRILIK “GELİYORUM” DEMİŞTİ

Jessica Alba eşi Cash Warren’dan ayrılmadan önce verdiği röportajlarda evliliğinin durumundan manidar şekilde bahsetmiş ve kocasıyla artık iki aşık gibi değil aynı evi paylaşan iki arkadaş gibi olduklarını söylemişti.

Haberin Devamı

Çiftin ayrılığına yol açan sebeplerden birinin de Jessica Alba’nın hiç durmadan çalışarak büyük bir servet yaparken kocası Cash Warren’ın giderek tembelleşmesi, çalışmadan yaşaması ve karısının büyük servetine güvenmeye başlaması olduğu söyleniyordu.

BOŞANMAK İÇİN AYRILDIĞI KOCASINA TAZMİNAT ÖDEDİ

Bu durum çiftin boşanma sözleşmesine bile yansıdı. Jessica Alba özgürlüğünü kazanabilmek için Cash Warren’a 3 milyon dolar tazminat ödedi.

Eski eşler, 14 yaşındaki kızları Haven ve 8 yaşındaki oğulları Hayes'in velayetini paylaşmaya devam edecekler; 18 yaşına basmasına az bir zaman kalan en büyük kızları Honor ise babasının mezun olduğu Yale Üniversitesi'nde eğitim görecek.

Haberin Devamı

O DA ESKİ KARISINA NİSPET YAPIYOR

Bu arada Jessica Alba yoluna genç bir sevgiliyle devam ederken ayrıldığı kocası Cash Warren da ona nispet yaparcasına kendinden epey genç iki ayrı modeller, Hana Sun Doerr ve Seanna Pereira ile samimi şekilde görüntülenmişti.

Hollywood’dan kazandığı parayla em hazır giyim hem de ev eşyaları satan The Honest Company'yi kuran ve şirketin değerini kısa bir sürede 300 milyon dolara çıkaran Jessica Alba yıllar içinde Hollywood’un en zengin ve güçlü kadın yıldızlarından biri haline geldi.

YENİ AŞK ÜNLÜ ÇİFTE YENİ ŞANSLAR GETİRDİ

Yaşadığı bu yeni aşk da hem güzel yıldıza hem genç sevgilisi Danny Ramirez’e şans getirdi.

Haberin Devamı

Danny Ramirez, futbol şampiyonu David Beckham'ın yapımcılığını üstlendiği futbol draması Baton'un yönetmenlikteki ilk uzun metrajlı filmini tamamladı. Ramirez, yakında Pedro Pascal ile birlikte Todd Haynes'in yeni filmi De Noche'de, Julius Onah'ın Jean-Michel Basquiat biyografisi Samo Lives'da, Russo Kardeşler'in MCU filmi Avengers: Doomsday'inde karşımıza çıkacak ve Pursuit Of Touch'ta bir savaş gazisi olarak hem yönetmenlik yapacak hem de başrol oynayacak.

O DA MESLEĞİNE HIZLI BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTI

Jessica Alba da uzun süre ayrı kaldığı sinema ve televizyona hızlı şekilde döndü. Güzel yıldız yakında ev yenileme programı Honest Renovations'ın dördüncü sezonunda karşımıza çıkacak.

Haberin Devamı

Alba bir yandan da Justin Chadwick'in casus gerilim filmi The Mark’ta, Dakota Johnson'ın ilk yönetmenlik denemesi A Tree is Blue’da ve Bobby Moresco'nun spor otomobil biyografisi Maserati: The Brothers gibi birçok yeni projesinde rol aldı.