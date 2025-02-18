Boşanma avukatına vekaleti verdi, tatile koştu... Bir zamanlar aşk yaşadığı sahillerde şimdi yalnız başına!

Haberin Devamı

Elbette güzel günleri de olmuştur ama son aylarda aile hayatı kelimenin tam anlamıyla tepetaklak oldu. Hatta nice badireler atlatan 17 yıllık evliliği bitti...

Şimdi üç çocuğuyla birlikte kendine yeni bir hayat kurmaya hazırlanıyor. Bunun için de ilk iş olarak biraz soluklanmak, biraz uzaklaşmak için kendini sıcak denizlere attı.

Bu kısaca anlattığımız ünlü Jessica Alba…

Yapımcı kocası Cash Warren ile 17 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı Alba. Hatta bunun için ünlülerin boşanma avukatı olarak tanınan Laura Wesser'a da vekaletnamesini verdi... Sonra da Warren ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğuyla birlikte tatile çıktı.

Haberin Devamı

Alba'nın bunun için seçtiği yer de ünlülerin Meksika'daki gözde tatil beldesi Cabo San Lucas oldu.

Güzel oyuncu önceki gün de kumsalda sıcak güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi.

Üzerinde siyah bikinisi olan Jessica Alba, denizden çıktıktan sonra havlusuna sarındı. Güneşten korunmak için de güneş gözlüklerini ve şapkasını eksik etmedi.

Aslına bakılırsa Cabo San Lucas, Jessica Alba ve boşanmaya hazırlandığı kocası Cash Warren'ın mutlu günlerinde sık sık gittikleri bir yer. Ünlü çift, tatillerinde sık sık buraya gider hatta sahilde birbirlerine sarılıp romantik anlar yaşayarak aşk tablosu çizerdi. Ama Alba bu kez aynı yerde yanında çocuklarıyla tatil yapıyor.

Haberin Devamı

Jessica Alba ile Cash Warren'ın boşanacağı bir süredir magazin dünyasının gündemindeydi... Her ikisi de buna uzun süre sessiz kaldılar hatta oğulları Hayes'in doğum günü için bir aile olarak bir araya geldiler.

Bundan iki hafta önce ise Alba'nın boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

43 yaşındaki Alba, boşanmak istediğine dair dilekçeyi ünlülerin avukatı olarak bilinen Laure Wasser aracılığıyla verdi. Bu davada 46 yaşındaki Cash Warren'ı da bir başka tanınmış avukat Adam Philip temsil ediyor.

Jessica Alba ve Cash Warren'ın boşanma nedeni olarak "şiddetli geçimsizlik" gösteriliyor.

Çift, çocukları 16 yaşındaki Honor, 13 yaşındaki Haven ve 7 yaşındaki Hayes'in ortak velayetini talep etti.

ORTADA BÜYÜK BİR SERVET VAR

Alba ile Warren'ın boşanma davasında hatırı sayılır miktarda bir servet de söz konusu. Bunun çoğu da Jessica Alba'ya ait.

Haberin Devamı

Güzel oyuncunun kurduğu Honest adlı organik ürünler pazarlayan şirketin değerinin 623 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Cash Warren'ın iç çamaşırı ve çorap şirketi ise 100 milyon dolar değerinde.

Mali paylaşım konusunda çifti zorlayacak olan ayrıntı Alba ile Warren'ın bir evlilik anlaşması bulunmaması.

Bir süredir ortada dolaşan iddialara göre Jessica Alba bu boşanma davasından, servetinden 100 milyon dolar kaybederek çıkabilir.

AŞKSIZ YAŞAMAK İSTEMEDİ

Diğer yandan yakın dostları Jessica Alba'nın Cash Warren ile yollarını ayırma kararından son derece memnun.

Bir süre önce basına yansıyan iddialara göre Alba ile Warren arasında bir zamanlar buram buram yaşanan aşk artık yerini çoktan alışkanlıklara bıraktı.

Haberin Devamı

Zaten Alba da bu konuda "Çocuklar doğduktan sonra kocamla ev arkadaşı gibi olduk" diyerek bunun ipuçlarını vermişti.

Yakın dostlarına göre Alba, hayatını "aşksız bir evliliğe bağlı" olarak sürdürmek için çok genç hissediyor kendini.

YILLARCA AİLEYİ GEÇİNDİREN JESSICA OLDU

Jessica Alba'nın Radar adlı internet sitesine konuşan yakınlarına bakılırsa ünlü oyuncu için evliliği zaten çoktan bitmişti.

Kendini mutsuz hissediyordu ama üç çocuğu için bu evliliği sürdürüyordu.

Diğer yandan yine iddialara bakılırsa evde para kazanan taraf yıllardan beri Jessica Alba oldu. Onun kazancı arttıkça aslında bir yapımcı olan Cash Warren; kendi kariyerinden uzaklaştı.

Haberin Devamı

Bu süreçte evde oturan bir eşe dönüştü. Özetle evi geçindirme sorumluluğu epeydir Jessica Alba'nın omuzlarındaydı.