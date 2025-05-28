Boşanırken milyonlarını zor kaçırmıştı… Eski karısı komşularıyla evleniyor… ‘Acaba düğünün parası nereden çıkacak!’

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Yılların usta oyuncusu eski eşini kendinden sürekli para koparmaya çalışan bir “servet avcısı” olarak anlatmakla kalmadı onu açıkça olmasa da ihanetle de suçladı.

Eski bir model ve çanta tasarımcı olan 3 çocuğunun annesi Christine Baumgartner ile 18 yıllık evliliğini Mayıs 2023’te bitiren Kevin Costner uzun bir mahkeme sürecinin ardından Şubat 2024’te resmen boşanabilmişti.

Christine Baumgartner ayrılık sürecinde Kevin Costner’dan yüklü bir tazminat ve nafaka talep etmiş, ünlü oyuncu da yıllarını geçirdiği eski karısını paragöz olmakla suçlamıştı.

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Bununla da kalmayan Kevin Costner eski eşinin kendisini daha boşanma davası bitmeden samimi pozlar verdiği komşuları ve aile dostları finansçı arkadaşı Josh Connor’la aldattığını da ima etmişti.

Bu ilişki ne zaman başladı bilinmez ama tam da Costner’ın dediği gibi eski eş Christine Baumgartner ve eski komşu Josh Connor Ocak 2025’te nişanlandı.

Şimdilerde yaklaşan düğünlerini planlayan taze aşıklar mutlu mesut yaşayadursun Kevin Costner da kendi köşesinden bu yaklaşan düğünü düşünüp duruyor.

Baumgartner ve Connor'ın aile ve yakın arkadaşlarının katılacağı samimi ama gösterişli bir Hawaii düğünü planladıkları bildiriliyor.

Tam tarihi belli olmasa da yaklaşan düğün Kevin Costner için sıkıntılı bir gün olacak.

Bir yanda eski eşi bir yanda da eski dostu varken çifte ihanete uğradığına inanan usta oyuncu bir yandan da eski eşinin her şeye rağmen kendisine bağlattığı yüklü nafaka ve aldığı diğer paraları bu düğünde kullanabilecek olması fikrinden hoşlanmıyor.

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Her şeye rağmen üç çocuklarının annesi olduğu için boşanma davası bittiğinden beri ağzından kötü bir söz çıkmayan Kevin Costner eski eşine mutluluklar dileyip konuyu kapatmayı düşünüyor.

Christine Baumgartner boşanmadan beri pek ortalarda gözükmemeye ve yeni ilişkisi hakkındaki kötü sözleri duymamaya çalışıyor.

Costner’dan ayrıldıktan sonra satış fiyatı 3,5 milyon dolar olan bir ev kiralayan eski eş ayda 60 bin dolar da nafaka alıyor.