Boşanırken eski karısına para kaptırmamak için çok ter dökmüştü… Tüm projeleri battı… Milyonları asıl şimdi elinden gidecek!

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Yılların usta oyuncusu Kevin Costner ve 19 yıllık eşi Christine Baumgartner’dan 2023’te ayrılmış, eski çift bir yıl boyunca mahkemede kozlarını paylaşırken birbirleri hakkında çok ağır suçlamalarda bulunmuştu.

Eski aşıkların arasındaki kavganın temel sebebi para olmuştu. Kevin Costner daha önce, ilk eşinden ayrılırken de benzer bir süreçten geçmişti.

Kevin Costner'ın bir yıl süren boşanma davası büyük kavgalara sahne olmuş, iki eski eş birbirlerini büyük bir serveti paylaşırken akla hayale gelmeyecek şeylerle suçlamıştı

BOŞANMA DAVASINDAKİ SKANDAL SÖZLER HÂLÂ UNUTULMADI

Eskilerin deyimiyle o süreçte çok para kaptırdığını söyleyen Kevin Costner sütten ağzı yanınca yoğurdu üfleyerek yemek istemiş ve eski karısı ondan yüklü bir boşanma tazminatı ve nafaka isteyince Christine Baumgartner’ı servet avcılığıyla suçlamıştı.

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Boşanma davası bittikten sonra kendini işine veren ve riskli bir yatırımla Yellowstone dizisinin ardından bir de Horizon: An American Saga adını verdiği bir film serisine başlayan usta aktör büyük bir çıkmaza düştü.

Kevin Costner eski eşi için "Sadece milyonlarımın peşinde" demekle kalmamış onu bir de eski komşularıyla ilişki yaşayıp kendisini aldatmakla suçlamıştı... Christine Baumgartner da sanki bu iddiaları doğrular gibi bu eski komşuyla boşanma sonrası aşk yaşamaya başladı hatta çift nişanlandı

Yellowstone dizisinden ayrılan, kendi yarattığı proje elinden giden Costner şimdi milon dolarlara mal olabilecek büyük bir hukuki darbe ile karşı karşıya kaldı.

PARASINI KAPTIRMAMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI AMA...

Basına yansıyan iddialara göre New Line Cinema, filmin yapımcılığını üstlenen Horizon Series şirketine karşı ortak finansman anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla tahkim davası açtı.

Ayrılık sonrası kendini işe veren KEvin Costner hem dizi hem de film projesinden olup büyük bir hayal kırıklığı yaşadı

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Her iki tarafın da tam olarak ne kadar borçlu olmakla suçlandığı belli değil, ancak 70 yaşındaki Costner daha önce, bir araya getirilmesi 100 milyon dolardan fazlaya mal olan iki bölümlük epik filme kendi fonlarından 38 milyon dolar koyduğunu itiraf etmişti.

Kevin Costner, hayatımın projesi diye bahsettiği iki bölümlük Western film serisinin (toplamda dört bölüm olması planlanıyor) başrolünü ve yönetmenliğini de üstlenmişti.

Başrolünü üstlendiği diziden ayrılan, çok büyük bir yatırım yaptığı film serisi de batan Costner eski eşinden kaçırdığı milyonlarını ne yaparsa yapsın kaybedecek gibi görünüyor

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Horizon: Bölüm 1 geçtiğimiz haziran ayında gösterime girmiş ve eleştirmenler tarafından yerden yere vurulmuş, gişede de çakılmıştı.

PEŞ PEŞE BATAN PROJELER YÜZÜNDE 40 MİLYON DOLARA YAKIN PARA KAYBETTİ

Filmin ikinci bölümü Horizon: Bir Amerikan Destanı - Bölüm 2, Temmuz 2024'te sinemalarda gösterime girecekti ancak film vizyondan geri çekildi ve gösterime girmesi süresiz olarak ertelendi.

Kevin Costner çok güvendiği filminin galasına da boşandığı eşinden doğan üç çocuğuyla gelmişti

Kevin Costner serinin üçüncü ve dördüncü bölümlerin senaryolarının yazıldığını ve filme hazır durumda olduklarını açıklamıştı.

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Costner, Horizon filmlerini kendisi finanse etti ve filmi çekecek bir stüdyo bulmak için onlarca yıl uğraştıktan sonra projeye kendisi 38 milyon dolar yatırdı.

EVİNİ BİLE İPOTEK ETTİRMİŞTİ

Hatta 30 yılı aşkın bir süre boyunca başarısızlıkla sonuçlanan denemelerinin ardından Santa Barbara'daki evini bile ipotek ettirdi.

Costner daha önce yaptığı açıklamada filmleri sinemalarda gösterime sokarak bir kumar oynadığını söylemişti.

Sinemaya olan inancının kaybolmadığını ve filmleri beyaz perde için çektiğini söyleyen Kevin Costner “Aptal değilim ama korkmuyorum da. Bu film hayatımın sonuna kadar benim olacak. Ailem de öyle. Ve ben de bu filmi tıpkı ailem gibi hayatım boyunca sahipleneceğim” demişti.

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Film, Costner'ın beğeniyle izlenen Yellowstone dizisinden, dizinin yönetmeni Taylor Sheridan ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle resmen ayrılmasının ardından gösterime girmişti.

Usta aktör 19 yıllık eşini parasının peşinde olmakla suçlamış ve mahkeme süreci boyunca onun için çok ağır sözler etmişti

Kevin Costner ve Christine Baumgartner'in boşanma davası Şubat 2024'te sonuçlandı. Dava sonucunda, Kevin Costner'ın Christine Baumgartner'a ödeyeceği tazminat konusunda kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi yok.

"ESKİ KARIM BİR SERVET AVCISI, SADECE PARAMIN PEŞİNDE" DEMİŞTİ

Çiftin bir evlilik öncesi bir anlaşmaları olduğu biliniyor ve Costner dava boyunca ayrıldığı eşine bu anlaşma gereği olan tüm ödemeleri yaptığı konusunda ısrarcı.

Kevin Costner'ın iki evliliğinden ve farklı ilişkilerinden toplamda 7 çocuğu var

Eski eşlerin en büyük kavga konusu olan üç çocuklarının nafaka konusu da en sonunda Kevin Costner’ın istediği gibi sonuçlanmıştı. Mahkeme Christine Baumgartner'a aylık 129.000 dolar geçici nafaka bağlamışken Kevin Costner buna itiraz etmiş, eski eşinin bu parayı çocuklarına değil kendi lüks harcamaları için kullandığını ve estetik yaptırdığını söylemişti.

Costner'ın itirazı üzerine bu büyük miktar düşürülmüş ve aylık 63.000 dolar olarak kesinleşmişti.