Boşanırken çok gözyaşı döktü ama arada 4 çocukları var… ‘İsterse gelip evimde bile kalabilir, başımla beraber'

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Kim Kardashian, eski eşi Kanye West ile çocuk büyütmenin büyük bir yük olduğunu söyledi…

Yıldız isim aralarındaki çalkantılı ilişkiye rağmen tartışmalı rapçi için “her zaman endişeleneceğini” de itiraf etti.

46 yaşındaki reality şov yıldızı, gazeteci Jonathan Van Meter tarafından kaleme alınan ve 2018-2026 yılları arasında Kardashian ve yakın çevresiyle yapılan görüşmelere dayanan “Citizen Kim: The Woman Who Created the Future” (Vatandaş Kim: Geleceği Yaratan Kadın) adlı biyografide, eski kocasıyla karmaşık ilişkileri hakkında içten ifadeler kullandı.

Us Weekly’nin aktardığına göre Kardashian kitapta, “Gün boyu, sürekli onun için endişeleniyorum. O, çocuklarımın babası; onun için endişelenmekten asla vazgeçmeyeceğim” diyor.

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Kardashian, “İyi anlaşamadığınız biriyle çocuk sahibi olmanın getirdiği büyük bir yük bu. Çocuklarım ise bunu asla bilmeyecek” diye ekliyor.

SKIMS adındaki iç giyim markasıyla milyarlar kazanan bir iş kadını olan Kardashian ve Kanye West 2014’ten 2022’ye kadar evli kaldılar. Çiftin North (13), Saint (10), Chicago (8) ve Psalm (7) adında dört çocuğu bulunuyor.

Geçmişteki çatışmalara rağmen Kardashian, eski eşiyle çocuk yetiştirme sürecini nispeten huzurlu bir şekilde yürütmeyi başardıklarını belirtti.

Kardashian, “Bir süredir oldukça sorunsuz ilerliyor. Sanırım bunun nedeni çok fazla konuşmuyor olmamız. Ancak karşılaştığımızda birbirimize sarılıyoruz” diyor.

Kardashian, sınırlarını korurken “yaşanan tüm olumsuzlukları” geride bırakmaya çalıştığını ifade etti. Ayrıca çocuklarının babalarıyla güçlü bir bağ kurmalarını istediğinin altını çizdi: “Çocuklarımın, babalarının harika biri olduğunu düşünmelerini istiyorum.”

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Dört çocuk annesi Kardashian, West’in ailesiyle yakın ilişkisini sürdürdüğünü ve ünlü rapçi için kapılarını her zaman açık tuttuğunu; hatta onu evinde vakit geçirmesi için davet ettiğini de açıkladı.

“Şehre her geldiğinde bize akşam yemeğine uğrayabilir, çocuklarla dilediği kadar vakit geçirebilir, onları dışarı çıkarabilir ya da bize gelip oturabilir. Onlar Kanye’nin ailesi; bu yüzden babalarıyla olan ilişkisini her zaman destekliyorum.”

Kim Kardashian eski kocasını davet ederken ona kendisinin evden çıkabileceğini, böylece çocuklarıyla rahatça vakit geçirebileceğini hatta orada kalabileceğini teklif ettiğini de söyledi.

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Eski çift, geçen yıl Noel’i bile birlikte geçirdi; Kardashian, West’i Noel arifesinde gece orada kalmaya ve eşi Bianca Censori’yi de beraberinde getirmeye davet etmişti.

Ünlü yıldız, West’in genel durumuyla ilgili endişelerinin sürdüğünü ifade ederek, onun “her seferinde bir şekilde toparlandığını” ancak yaşadığı zorlukları izlemenin kendisini üzdüğünü dile getirdi: “Durumun düzeleceğini sanmıyorum. Ama düzelmesi için dua ediyorum. Çocuklarım adına…”

Kardashian, West ile iletişimini Censori ve rapçinin menajeri aracılığıyla sağladığını da sözlerine ekledi.