Boşanırken çok gözyaşı dökmüştü… ‘Artık özgürüm’ deyip fotoğrafları paylaştı: Şimdi de sen bakıp ağla!

Üstelik bu açıklamayla kalmayıp bir de Instagram hesabından son derece çarpıcı fotoğraflar paylaştı ve adeta eski eşi Ben Affleck’e “Dön de kaybettiğin kadına bir bak!” demiş gibi oldu…

Jennifer Lopez, dün Instagram'da paylaştığı göz alıcı fotoğraflarda ten rengi mini elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla fit bacaklarını gözler önüne serdi. 56 yaşındaki şarkıcı, uzun kollu ve dökümlü büzgülü detaylara sahip, vücuduna oturan elbisesiyle oldukça dikkat çekici bir görünüm sergiledi.

Hayranlarının JLo olarak seslendiği ünlü şarkıcı stüdyoda beyaz bir kanepede rahatlarken ve daha sonra ayağa kalkıp mikrofon tutarken muhteşem fiziğini sergiledi ve bu fotoğrafların altına “Gösteri bittiğinde ama müzik devam ettiğinde…” yazdı.

Bu pozlar Jennifer Lopez’in ayrıldığı eşi Ben Affleck'e bir mesaj yolladığı şeklinde yorumlandı çünkü ünlü şarkıcı sadece birkaç gün önce boşanmasının ardından nihayet “mutlu bir dönemde” olduğunu açıklamıştı.

İkisi de kariyerlerinin henüz başlarındayken Gigli adlı filmde başrol oynayan ve 2002'den 2004'e kadar büyük bir aşk yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck nişanlansalar da yollarını ayırmışlardı.

Daha sonra ikisi de evlilikler yapan ve çocukları olan iki yıldız isim yıllar sonra, 2021’de yeniden bir araya geldi. Görkemli bir düğünle evlenseler de mutlulukları sadece 2 yıl sürdü ve 2024’te bu kez son kez ayrıldılar…

Ayrılık ve boşanma sürecinde çok üzgün olduğunu saklamayan, epey de gözyaşı döken Jennifer Lopez o dönemde kariyerinde de başarısızlıklar yaşayınca moral olarak çöküşe geçmişti.

Artık kendini toparlayan ve Las Vegas’taki konser serisi için günde 13 saat çalıştığı söylenen yıldız isim geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir söyleşisinde “Mutlu bir dönemdeyim. Sanırım hayatımda ilk kez özgür hissediyorum; kendi başımayım. Ve bu gerçekten çok iyi hissettiriyor.” demişti.

Başından toplamda dört evlilik geçen ve 20’li yaşlarından beri her zaman hayatında birinin olduğunu söyleyen Jennifer Lopez 60’ına merdiven dayamışken ilk kez böyle bir yalnızlığı deneyimlediğini ama buna rağmen iyi ve ayakta olduğunu belirtti.

“Artık kendime gerçekten güvendiğim ve kendimi biraz daha takdir ettiğim bir noktaya geldim, eskiden olduğu gibi kendime karşı çok sert davranıp kendimi sürekli kanıtlamaya çalışmıyorum.”

Bir önceki eski eşi Marc Anthony’den 18 yaşında Max ve Emme adında ikizleri olan Jennifer Lopez, Ben Affleck ile evliliğinin sona ermesinin ardından her şeye bir yıl ara verdiğini ve dikkatini dağıtacak şeyler aramak yerine kendini duygularını anlamaya zorladığını itiraf etti.

“Her şeyi bırakmak zorunda kaldım ve bir yıl ara verdim. Turneleri iptal ettim ve sadece evde olup bitenleri, işten, başka bir insandan veya herhangi bir şeyden kaçmadan, sadece oturup sindirmeye karar verdim.”

Ünlü şarkıcı hayatının bu yeni ve “özgür” döneminden bahsederken gelen “Birisiyle görüşüyor musunuz?" sorusuna ise gülerek "Hayır! Hayır. Görüşmüyorum! Tanrı korusun, hiçbir şeyi mahvetmek istemiyorum!" diye cevap verdi.