Boşandılar ama ayrılamıyorlar… Mahkemeden şok karar: Çalışıp borçlarınızı birlikte ödeyin

Haberin Devamı

Ancak onların ayrılığı arada şiddet ya da ihanet iddiaları olmadığı halde bu tür boşanmalardan çok daha fazla ilgi çekti. Çünkü yollarını ayırır ayırmaz ikisi de büyük bir buhranın içine düştüler…

Tori Spelling ve Dean McDermott çifti Haziran 2023'te gizlice ayrılmış, bu ayrılığı da birkaç ay sonra açıklamıştı.

18 yıl boyunca evli kalan ve 5 de çocukları olan ünlü aşıklar ayrıldıktan sonra ikisi de içine düştükleri mali krizle gündeme geldi.

Yıllar boyunca birçok dizi ve filmde rol alan, bir dönem karı koca ortak ekran projelerinde de çalışan çift uzun süre işsiz kalınca aslında sıfırı tüketmişler, bu mali sorunlar da boşanma evresinde evlerini satmak ve avukatlara çok para dökmek gerekince ikisi de dara düşmüştü.

Haberin Devamı

Dean McDermott, karsından ayrıldıktan sonra başını sokacak küçük bir ev buldu ancak yardım çekleriyle idare ettiğini itiraf etti. Tori Spelling ise çok daha büyük bir kriz yaşadı.

Hollywood’un en büyük ve zengin yapımcılarından Aaron Spelling’in kızı olan ancak babası ölünce onun mirasından pay alamayan Tori Spelling alıştığı lüks yaşamdan kopunca çok bocaladı.

5 çocuğuyla bir başına kalan ünlü oyuncu bir süre yol kenarı otellerinde kaldı, sonra bir karavan parkına yerleşti ve buradaki perişan hali günlerce manşetlerden inmedi.

Tori Spelling ve Dean McDermott en sonunda durumlarını düzelttiler ve ikisi de hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek için harekete geçtiler. Bu arada çiftin boşanma davası da 2025’in sonlarına doğru bitti.

Kırgınlıklarını geride bırakan eski eşler şimdilik dostluk içinde yaşamaya devam ediyorlar. Ancak geride bıraktıkları borçlar belli ki ikisine de rahat vermeyecek… Üstelik mahkeme bu borçlar konusunda ilginç bir karara imza attı.

Haberin Devamı

Ve aşkları da evlilikleri de çoktan biten ikili zorla olsa da yeniden bir araya gelmek zorunda…

Tori Spelling ve eski eşi Dean McDermott boşanmalarının mali şartları konusunda anlaştılar. Ancak çiftin evli oldukları dönemden kalan 1,7 milyon dolarlık vergi borcunu ödemek için "birlikte çalışmaları” gerekecek.

Mahkeme eski karı kocaya bu borçları birlikte ödemeleri gerektiğini, ikisinin de borçtan sorumlu olduğunu söyledi ve onları bu büyük dertle baş başa bırakmış oldu.

Beş çocuk annesi 52 yaşındaki Spelling, Beverly Hills, 90210 dizisinden ve misSPELLING adlı podcast'inden elde ettiği gelirini korurken, 358.000 dolarlık kredinin sorumluluğunu üstlendi.

Haberin Devamı

Borcun geri kalanı için de Dean McDermott ve eski eşi bir araya gelip bir ödeme planı çıkarmak ve bu parayı geri ödemek için kafa kafaya verecekler.

Tori Spelling boşanma davaları birkaç ay önce resmileşip bitince katıldığı yayınca ilginç bir çıkışta bulunmuş ve "Resmi olarak boşandım. Oldukça uzun bir yolculuktu. Ama şunu söylemeliyim ki, arkadaşlar, ki bu hiç söylenmemiş bir şey – bu Hollywood'daki en kolay boşanmalardan biriydi. Hatta cümleden Hollywood'u çıkarın. Bu, şimdiye kadarki en kolay boşanmalardan biri” demişti.

Tori Spelling'e göre, eski çift 18 yıllık evlilikleri boyunca "iniş çıkışlar ve sorunlar yaşadılar", ancak boşanma sürecinde kesinlikle hiçbir sorun yaşamadılar: “Evlilik boyunca yeterince travma yaşadık. Bize bir an verin. Travmamız yok. Bu, dramasız bir ayrılık ve boşanma. İkimiz de birbirimizden hiçbir şey istemedik. Tamamen ortak iki kişi olarak ayrıldık; sadece birbirimizi desteklemek, çocuk yetiştirmek ve ailelerin nasıl boşanabileceği, ayrı kalabileceği ve örnek teşkil edebileceği konusunda harika bir örnek olmak için buradayız."

Haberin Devamı

Spelling ve McDermott'ın beş çocuğu var: Liam (18), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) ve Beau (8).