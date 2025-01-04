Boşandı, eski kocasından daha zengin oldu

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Bu defterin kapanmasından sonra her ikisinin de omuzlarından büyük bir yük kalktı. Özellikle de Brad Pitt'in.

Çünkü 61 yaşındaki oyuncu, konuşulanlara göre iki yıldır birlikte olduğu Ines de Ramon ile evlilik planlıyor. Hatta bir ara Jolie'nin sırf bunu geciktirmek için boşanma işini uzattığını düşünüyordu.

Sonuç olarak Jolie ile Pitt'in uzun ve zorlu mücadelesi bitti. Brad Pitt'in payına güzel bir aşk, Angelina Jolie'nin payına da para düştü.

80 MİLYON DOLAR KÂRA GEÇTİ

Özetlemek gerekirse Angelina Jolie, bu boşanma savaşını eski kocasından 80 milyon dolar daha zengin bir şekilde bitirdi.

Aslında Jolie ve Pitt, hayatlarını birleştirmeden önce bir evlilik anlaşması yapmışlardı. Buna göre kendi kişisel kazançları daha baştan ayrılmıştı.

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Ama ilişkilerinin bitmesinden sonra Jolie, bu duruma bağlı olarak epey bir kazanç elde etti.

Hala mücadelenin sürdüğü Fransa'da bulunan Miraval Şatosu'ndaki hissesini Jolie, 64 milyon dolara sattı. Ama eski çiftin bu konudaki yasal mücadelesi hala tam olarak bitmedi.

Jolie, birliktelikleri sırasında Pitt'in kendisine hediye ettiği Winston Churchill imzalı Kütübbiye Camii Minaresi adlı tablosunu 2021 yılında 11.5 milyon dolara Christie's Müzayede Evi aracılığıyla sattı.

BORCUNU BU AY SONUNA KADAR GERİ ÖDEYECEK

Ayrılmalarının ardından Brad Pitt, Jolie'ye altı çocuğuyla birlikte yaşayacağı Los Angeles'taki evi satın alması için 8 milyon dolar borç verdi. Bu arada hukuk ekibi Jolie'nin bu borcu 31 Ocak tarihine kadar ödeyeceğini belirtti.

Bütün bunların yanında Brad Pitt, altı çocuğunun bakımı ve diğer masrafları için 1. 3 milyon doların üzerinde bir ödeme yaptı.

Jolie ve Pitt, birlikteyken New Orleans'ın Fransız mahallesinde 3,5 milyon dolara bir ev satın aldılar. Ayrılıklarının ardından bu evi 4.9 milyon dolara sattılar. Tabii ki bu para aralarında paylaşıldı.

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Bu arada esik çiftin 2014'te 323 milyon dolara bir süper yat aldığı da o zamandan bu yana konuşuluyor. İngiliz basınının iddiasına göre bu yatı da ortak almışlardı.

Ancak ne yatın adı ne de akıbeti şu an belli değil.

İKİSİ DE FİLM BAŞINA MİLYON DOLARLAR KAZANIYOR

Eski çiftin genel durumuna bakarsak... Brad Pitt, film başına 20 ile 30 milyon dolar arasında bir para kazanıyor. Bunun yanı sıra multi milyonluk iş yatırımları ve çok geniş bir emlak portföyü bulunuyor. Toplam serveti ise 400 milyon doların üzerinde.

Angelina Jolie ise 50 yaşına merdiven dayamasına rağmen hala Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından biri. Onun film başına aldığı ücret ise 20 ile 35 milyon doyar arasında.

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Her ne kadar mali durumu hakkında bir bilgi olmasa da güzel yıldız, Atelier Jolie adında bir şirket kurdu. Elbette buradan da bir gelir elde ediyor.