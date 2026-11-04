Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan!

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Ama boşanmak bunun tam tersi...
İnsan kimi zaman öyle gerektiği için hatta belki daha huzurlu olmak için boşansa da yine de yılların geçirildiği yuvayı dağıtmak ağır bir yük.
Özellikle de eşlerden biri için... Bir başka deyişle boşanmanın ağırlığını, eşlerden biri diğerinden daha fazla taşıyor.
Ünlü çift, iki genç kızlarını birlikte yetiştirdikleri yuvalarını dağıttı. 20 yıllık evlilik, bu yıl resmen bitti. Zaten uzun süredir aralarının iyi olmadığı konuşulan Kidman ile Urban ayrıldı.
Doğrusu, her ikisi de 59 yaşında olan eski çift boşanmadan farklı etkilendi.
Daha da ötesinde Nicole Kidman, iki kızının velayetini de aldı. Nashville'deki aile evi de Nicole Kidman'ın bu boşanmadan kazanımları arasında.
ESKİ KOCASI DAHA ZOR DURUMDA
Diğer yandan country müzisyeni eski eşi Keith Urban için durum bunun tam tersi.
Yakın çevresinin söylediğine göre Urban, boşanmadan daha çok kalbi yaralı bir şekilde çıktı. Öyle ki eski karısı Nicole Kidman'ı çok özlediği konuşuluyor.
Keith Urban için bundan daha kötüsü de var yakınlarının anlattığına göre.
ACILARINI UNUTMAK İÇİN KENDİNİ İŞE VERDİ
İnsanların ona eski karısı Nicole Kidman hakkında sorular sormasını istemiyor. Bunun yerine müziğinden konuşmak istiyor.
Urban şimdi bütün bu acıları azaltmak için kendini işe vermiş durumda. Aralarında Kidman'a yönelik duygularını ifade eden şarkıların da yer aldığı yeni albümünü hazırlama çabasında Urban.
Müzisyene yakın bir kaynak Urban'ın, Nicole Kidman'dan boşanmaktan pişman olmadığını ama yine de onu çok özlediğini söyledi.