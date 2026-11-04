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Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan!

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#Nicole Kidman#Keith Urban#2026'Da Boşanan Çiftler
Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 18:02

Evlenmek, hayatının geri kalanını sevdiğin kişiyle geçirmek üzere yola çıkmak önemli bir dönemeç... Mutlu, umutlu, heyecanlı bir dönemeç hem de.

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Ama boşanmak bunun tam tersi...

İnsan kimi zaman öyle gerektiği için hatta belki daha huzurlu olmak için boşansa da yine de yılların geçirildiği yuvayı dağıtmak ağır bir yük.

Özellikle de eşlerden biri için... Bir başka deyişle boşanmanın ağırlığını, eşlerden biri diğerinden daha fazla taşıyor.

Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan
20 YILLIK EVLİLİK BİR ÇIRPIDA BİTİVERDİ
Tıpkı Nicole Kidman ile Keith Urban örneğinde olduğu gibi!

Ünlü çift, iki genç kızlarını birlikte yetiştirdikleri yuvalarını dağıttı. 20 yıllık evlilik, bu yıl resmen bitti. Zaten uzun süredir aralarının iyi olmadığı konuşulan Kidman ile Urban ayrıldı.

Doğrusu, her ikisi de 59 yaşında olan eski çift boşanmadan farklı etkilendi.

Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan
Hatta bu boşanma için "Nicole Kidman'a yaradı" demek hiç yanlış değil. Yıldız, kariyerine başarıyla devam ediyor. Üstelik Michael Reinstein ile yeni bir aşka yelken açtığı bile konuşuluyor.

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Daha da ötesinde Nicole Kidman, iki kızının velayetini de aldı. Nashville'deki aile evi de Nicole Kidman'ın bu boşanmadan kazanımları arasında.

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Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan

ESKİ KOCASI DAHA ZOR DURUMDA
Diğer yandan country müzisyeni eski eşi Keith Urban için durum bunun tam tersi.

Yakın çevresinin söylediğine göre Urban, boşanmadan daha çok kalbi yaralı bir şekilde çıktı. Öyle ki eski karısı Nicole Kidman'ı çok özlediği konuşuluyor.

Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan
Kimi zaman, mutlu günlerinde Nicole Kidman ile birlikte gittikleri restoranlarda yalnız başına yemek yerken bile görülüyor Urban.

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Keith Urban için bundan daha kötüsü de var yakınlarının anlattığına göre.

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Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan

ACILARINI UNUTMAK İÇİN KENDİNİ İŞE VERDİ
İnsanların ona eski karısı Nicole Kidman hakkında sorular sormasını istemiyor. Bunun yerine müziğinden konuşmak istiyor.

Urban şimdi bütün bu acıları azaltmak için kendini işe vermiş durumda. Aralarında Kidman'a yönelik duygularını ifade eden şarkıların da yer aldığı yeni albümünü hazırlama çabasında Urban.

Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan
Bunun dışında da iş programını olabildiğince yoğun tutmaya çabalıyor. Böylece özel hayatındaki sorunlardan uzaklaşabilmeyi umuyor.

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Müzisyene yakın bir kaynak Urban'ın, Nicole Kidman'dan boşanmaktan pişman olmadığını ama yine de onu çok özlediğini söyledi.

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Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan
Yakın çevresinin anlattığına göre Keith Urban boşandığı karısı Nicole Kidman'ı çok özlüyor. Eskiden birlikte gittikleri restoranlarda yalnız başına görüntüleniyor müzisyen.

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#Nicole Kidman#Keith Urban#2026'Da Boşanan Çiftler

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