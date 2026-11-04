Boşandı da iyi mi oldu sanki... Eskiden karısıyla gittiği yerlerde şimdi bir başına... Bir de özlem var içini yakan!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ama boşanmak bunun tam tersi...

İnsan kimi zaman öyle gerektiği için hatta belki daha huzurlu olmak için boşansa da yine de yılların geçirildiği yuvayı dağıtmak ağır bir yük.

Özellikle de eşlerden biri için... Bir başka deyişle boşanmanın ağırlığını, eşlerden biri diğerinden daha fazla taşıyor.

Tıpkı Nicole Kidman ile Keith Urban örneğinde olduğu gibi!

Ünlü çift, iki genç kızlarını birlikte yetiştirdikleri yuvalarını dağıttı. 20 yıllık evlilik, bu yıl resmen bitti. Zaten uzun süredir aralarının iyi olmadığı konuşulan Kidman ile Urban ayrıldı.

Doğrusu, her ikisi de 59 yaşında olan eski çift boşanmadan farklı etkilendi.

Haberin Devamı

Hatta bu boşanma için "Nicole Kidman'a yaradı" demek hiç yanlış değil. Yıldız, kariyerine başarıyla devam ediyor. Üstelik Michael Reinstein ile yeni bir aşka yelken açtığı bile konuşuluyor.

Daha da ötesinde Nicole Kidman, iki kızının velayetini de aldı. Nashville'deki aile evi de Nicole Kidman'ın bu boşanmadan kazanımları arasında.



ESKİ KOCASI DAHA ZOR DURUMDA

Diğer yandan country müzisyeni eski eşi Keith Urban için durum bunun tam tersi.

Yakın çevresinin söylediğine göre Urban, boşanmadan daha çok kalbi yaralı bir şekilde çıktı. Öyle ki eski karısı Nicole Kidman'ı çok özlediği konuşuluyor.

Haberin Devamı

Kimi zaman, mutlu günlerinde Nicole Kidman ile birlikte gittikleri restoranlarda yalnız başına yemek yerken bile görülüyor Urban.

Keith Urban için bundan daha kötüsü de var yakınlarının anlattığına göre.

Gözden Kaçmasın Kraliçe hasta... Tedavi için gizlice yurt dışına gitti Haberi görüntüle



ACILARINI UNUTMAK İÇİN KENDİNİ İŞE VERDİ

İnsanların ona eski karısı Nicole Kidman hakkında sorular sormasını istemiyor. Bunun yerine müziğinden konuşmak istiyor.

Urban şimdi bütün bu acıları azaltmak için kendini işe vermiş durumda. Aralarında Kidman'a yönelik duygularını ifade eden şarkıların da yer aldığı yeni albümünü hazırlama çabasında Urban.

Haberin Devamı

Bunun dışında da iş programını olabildiğince yoğun tutmaya çabalıyor. Böylece özel hayatındaki sorunlardan uzaklaşabilmeyi umuyor.

Müzisyene yakın bir kaynak Urban'ın, Nicole Kidman'dan boşanmaktan pişman olmadığını ama yine de onu çok özlediğini söyledi.

Yakın çevresinin anlattığına göre Keith Urban boşandığı karısı Nicole Kidman'ı çok özlüyor. Eskiden birlikte gittikleri restoranlarda yalnız başına görüntüleniyor müzisyen.