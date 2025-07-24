Boşandı, aşkı buldu, yeniden anne oldu… 45 yaşına 6 aylık oğlu kucağında girdi

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2 çocuklu 13 yıllık yuvasını yıkanın da aslında bu yeni aşk olduğu söylendi. Kendisi ise kocasını aldatmadığını, aşkının evliliği zaten çoktan bittikten sonra başladığını savundu.

13 yıllık kocası Tom Brady'den 2022'de ayrılan Gisele Bündchen kendine yeni bir aşk bulduktan sonra bir kez daha anne oldu

Kocası Tom Brady’den 2022’de ayrılan ünlü model Gisele Bündchen bu ayrılığın hemen ardından jiu-jitsu eğitmeni ve kişisel spor antrenörü olan Joaquim Valente’yle sık sık görüntülenmeye başlamıştı.

2021’den beri birlikte spor yapan ikilinin aşk yaşadığı ve model Gisele Bündchen’in evliliğini bu yüzden bitirdiği konuşuluyordu.

Ünlü model kişisel spor antrenörü olan Joaquim Valente'yle büyük bir aşk yaşıyor

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Ünlü model bu iddiaları yalanlasa da ikili en sonunda aşklarını inkar etmekten vazgeçtiler ve boşanma haberinden bir yıl sonra el ele ortaya çıktılar.

Ünlü model geçen yılın sonbaharında karnı burnunda bir halde ortaya çıkmış ve sevgilisi Joaquim Valente’den bebek beklediğini duyurmuştu.

Bündchen şubat ayında doğan oğlunun yüzünü henüz göstermedi

Bündchen’in Tom Brady’yle evliliğinden 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 12 yaşında Vivian adında bir kızı var.

Gisele Bündchen şubat ayının hemen başında oğlunu kucağına aldı ve 44 yaşında yeniden anne oldu. Bugüne kadar bebeğinin adını açıklamayan ve yüzünü de göstermeyen ünlü model 45’inci yaş gününü bebeği ve Brezilya’daki ailesiyle kutladı.

Ünlü model Brezilya tatilinde küçük oğlunu dedesiyle tanıştırdı

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Ünlü model küçük oğlunu ve sevgilisini Brezilya’ya ailesinin yanına götürdü, yanına Tom Brady’den doğan iki çocuğunu da aldı ve büyük ailesini 45’inci yaş günü için bir araya topladı.

Bündchen bu özel günden birçok fotoğrafı Instagram hesabından paylaşırken en küçük oğlunu babasıyla tanıştırdığı tatlı bir fotoğraf da paylaştı ancak bebeğinin yüzünü yine göstermedi ve bir kalp emojisi kullanarak gizlemeyi tercih etti.

Gisele Bündchen'in beş kız kardeşi var... Ünlü model doğum günü pastasını ikiz kız kardeşiyle birlikte kesti

Paylaşımlarının ardından tebrik mesajlarına boğulan ünlü model herkese teşekkür edip “Bir yaşımı daha sevdiklerimle birlikte kutlayabildiğim için çok mutluyum” derken geçen yıl kaybettiği annesini de unutmadı.

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"Bugün aynı zamanda annemin doğum günü. Onu çok özlüyoruz ama her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz” diyen Gisele Bündchen annesini geçen yılın hemen başında kanserden kaybetmişti.