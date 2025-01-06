'Artık yatağımı kendim yapıyorum' demişti... Boşandı ama kalbi boş kalmadı... '

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Her ne kadar boşandığı ünlü karısının iyiliğini istediğini söylese de onu unutması uzun sürmedi. Kalbini daha fazla boş tutmadı.

Belli ki yeni aşkından son derece emin bu yüzden de onu sosyal medya üzerinden takipçileriyle tanıştırdı.

ÜNLÜ KARISI ARTIK GEÇMİŞTE KALDI

Bu sözünü ettiğimiz kişi, müzik dünyasının sorunlu yıldızlarından biri olan Britney Spears'ın evliliği üçüncü kez denediği ama yine bir türlü başaramadığı eski kocası Sam Asghari.

Spears ile 2022 yılında başlayan evliliği geçen yıl resmen biten Asghari, ünlü şarkıcıyı unuttu yeni sevgilisini buldu.

Yeni yıla yeni aşkı Brooke Irvine ile birlikte giren Sam Asghari, onunla çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı. O sırada da herkese mutlu yıllar diledi.

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Asghari bu kez aşkı ünlüler dünyasından değil bambaşka bir sektörden seçti... Asghari'nin yeni sevgilisi Brooke Irvine bir emlakçı.

Spears'ın eski kocası Asghari, bir süredir Brooke Irvine ile birlikte. Yeni yıla da yeni aşkıyla birlikte girdi.





Asghari bu kez sevgilisini ünlüler dünyasından seçmedi. Yeni aşkı bir emlakçı.





EVLİLİKLERİ SADECE BİR YILDA BİTTİ

Sam Asghari ile Britney Spears, ünlü şarkıcının Slumber Party adlı şarkısının klibinin çekimlerinde tanıştı.

2016 yılında başlayan yakınlaşmaları 2022'de evliliğe uzandı. Ama bir yıl sonra yollarını ayırdılar. Boşanmaları da geçen yılın mayıs ayında resmen sonuçlandı.

Asghari, boşanmanın ardından People dergisine verdiği röportajda yeni hayatı hakkında "Bu sizin kendi kendinize hazırladığınız bir yatak ve onun içine nasıl uzanacağınızı öğrenmek zorundasınız. Yani bu bir hayat tarzınızın bir parçası" demişti.

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Asghari, bütün olup bitenlere rağmen hayata olumlu bakmak gerektiğini de sözlerine ekledi o röportajda.

'BEKAR OLMAK ÇOK TUHAF'

Britney Spears da evliliğinin bitmesinden sonra çok konuşulan açıklamalar yapmıştı.

İlk eşi Kevin Federline'dan iki tane erkek evladı olan Spears, Asghari ile yollarını ayırdıktan sonra kendini nasıl hissettiğini bir sosyal medya paylaşımıyla ifade etti.

Spears, O paylaşımda "Bekar olmak çok tuhaf bir şey" diye yazdı.

Ardından da hayatının muhasebesini yapmak ve geriye dönüp hem iyi hem kötü anları değerlendirmek için ne kadar çok vakti kaldığını anlattı.

Spears paylaşımında bir başına kaldığı bu son döneme kadar kendi kendisiyle hiç bu kadar faydalı bir şekilde konuşmamış olduğunu fark etti yazdığına göre.

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Başkaları tarafından çok çabuk yönlendirildiğini satırlarına ekledi. Ama bu yalnızlık sürecinde bu konuda da kendini değiştirdiğini yazdı ünlü şarkıcı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ DE BİTTİ

Britney Spears, her ne kadar bekarlığı sırasında hayatıyla ilgili bir muhasebe yaptığını belirtse de "Bekar bir kadın olarak her gün aynı şeyi yapmanın sıkıcı" olduğunu satırlarına ekledi.

Yine de sonuç olarak bugün sahip olduğu hayattan gurur duyduğunu belirtti. "Hayatımı nasıl yaşadığım beni ilgilendirir. Buna o kadar çok insan müdahale etti ki. Ama hayatta bencil olmanın o kadar da büyük bir sorun olmadığını bilmek ve bundan keyif almak harika" diye sürdürdü satırlarını.

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Spears, Asghari'den önceki evliliğini dansçısı olan Kevin Federline ile yaptı. Federline ile 2004 ile 2007 arasında evli kalmıştı şarkıcı. Bu evlilikten iki tane erkek çocuk sahibi oldu. Eski çift olaylı şekilde boşandı.





İlk evliliğini ise Jason Allen Alexander ile 2004 yılında yaptı. Bu evlilik ise sadece 12 saat sürdü. Fakat Alexander, Spears ile Asghari'nin düğününü basıp "O benim edebi karım" diye bağırarak törenin yapıldığı malikaneye girmeye çalıştı. Olay çıkaran eski eş polisler tarafından etkisiz hale getirildi.