Varsa eski karısı, yoksa eski karısı... 'Senin yanında, yamacında bir evim olsa keşke'...

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Ama herkes bu kadar şanslı olamaz elbette. Çünkü eşlerden biri genellikle de kıymeti sonradan anlaşılanı, kendisine hak ettiği değeri veren bir başka hayat arkadaşı bulur ve yoluna onunla devam eder.



Diğerine de bu eski eşi tamamen kaybetmemek için elinden geleni yapmak ve ona dost olmak düşer.



Tıpkı Jennifer Garner ile Ben Affleck gibi.

ARTIK KARDEŞ GİBİ OLDULAR

Bir film setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran eski çift, bu süreçte üç çocuk sahibi bile oldu. Ama Ben Affleck, sonradan kendisinin de itiraf ettiği gibi hayatının hatasını yaptı..

Karısını, çocuklarının dadısıyla aldattı. Tabii ki Garner ile Affleck sonunda boşandı.



Bütün bunlar olup bittikten sonra Garner ile Affleck, aralarındaki sorunları bir şekilde çözdüler ve dost oldular. Hatta birbirlerini yeri geldiğinde "kız kardeş" ya da "erkek kardeş" olarak bile tanımlıyorlar...



Affleck, Garner'dan boşandıktan sonra eski nişanlısı Jennifer Lopez ile yeniden bir araya geldi ve evlendi. Ama yuva uzun süre ayakta duramadı...

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İLK ESKİ KARISINA YAKIN OTURMAK İSTİYOR

Boşanma öncesinde de çalkantılı bir süreç yaşadılar. İşte o sırada da Affleck en büyük desteği üç çocuğunun annesi, eski karısı Jennifer Garner'dan gördü...

Garner, bir süredir birlikte olduğu John Miller ile ilişkisinde sorun yaşama pahasına eski kocasına destek oldu.



Şu sıralarda konuşulanlara göre ise Ben Affleck, ne yapıp ne edip eski karısının yakınında olmak istiyor.

Hatta Jennifer Lopez ile yollarını ayırmalarının üzerinden neredeyse bir yıl geçtiği halde hala başını sokacak bir ev bulamadı...

Bunun nedeni ise ilk eski karısı Jennifer Garner ve üç çocuğuna yakın bir yerde yaşamak istemesi. Ne var ki Affleck istediği koşullara sahip bir ev bulamaması.

Affleck, önceki gün de bir yandan köpeğini gezdirirken diğer yandan da kendine bir ev ararken görüntülendi.

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HEP AYNI BÖLGEDE EV BAKIYOR

Yıldız, bundan 18 ay önce Lopez ile ayrıldıklarında birlikte oturdukları evden çıkıp bir bekar evinde kirada yaşamaya başlamıştı. Ama söylenenlere göre ev arayışı daha bitmiş değil, kendine satın alacak bir ev arıyor.

Affleck son olarak Jennifer Garner'ın yaşadığı Brentwood bölgesinde renovasyondan geçen bir eve bakarken görüntülendi.



Bu arada Ben Affleck'in eski karısı Jennifer Garner'ı hayatından tamamen çıkarmamak onun kalbini kırmamak ve hep desteğini almak için ne kadar çabaladığı da epeydir konuşuluyor.



Hatta ileri sürülenlere göre Affleck, eski karısı Garner'ın Joe Miller ile aşkını da artık çekemez hale geldi.

Şimdi ise söylenenlere göre Ben Affleck, Jennifer Garner'ı kaybettiği için üzgün...

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'Ondan boşandığım için pişmanım' itirafında bile bulundu. Üstelik bunu son birkaç yıldır röportajlarında bile söylüyor.Affleck, bir süre önce New York Times'a verdiği röportajda "Jennifer Garner'dan boşanmak hayatımın en büyük pişmanlığıydı" diye konuştu...Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: Utanç gerçekten zehirlidir. Hiçbir olumlu sonucu yoktur. Sadece düşük öz saygı ve kendinden nefret etme gibi zehirli, korkunç bir duygunun içinde kaynar" dedi.

Affleck'in Garner ile boşanmasının sebeplerinden biri de kişisel sorunlarıydı. Röportajda aktör, alkolle ilgili birçok sorunu olduğunu söyledi.



"Uzun bir süre nispeten normal bir şekilde içtim. Olan şey, evliliğim dağılmaya başladığında daha fazla içmeye başlamamdı."



"Elbette içki içmem daha fazla evlilik sorununa yol açtı. Başarısızlıklar, nüksetmeler ve kendimi cezalandırma konusunda takıntılı olmak benim için sağlıklı değil. Kesinlikle hatalar yaptım. Kesinlikle pişman olduğum şeyler yaptım. Ama ayağa kalkmalı, bundan ders çıkarmalı, daha da fazlasını öğrenmeli, devam etmeye çalışmalısınız" diye ekledi aktör.

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Aslına bakılırsa Affleck, Garner ile boşandıktan sonra onunla ilgili olumsuz açıklamalar da yapmıştı.

Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini şöyle açıkladı katıldığı bir programda:"Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı" diye konuştu. Aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu da sözlerine ekledi Affleck.



Jennifer Garner ile kendisinin, evliliklerinin sürmesi için defalarca çaba harcadığını da vurguladı Affleck. "Çabaladık, çabaladık, çabaladık. Çünkü çocuklarımız vardı. Ama ikimiz de bu durumun çocuklarımıza iyi bir evlilik örneği sunmadığını hissediyorduk" diyerek sözlerini. Bu açıklamada da o dönemde Affleck'in büyük tepki almasına neden oldu.



Ama belli ki oyuncu, boşandığı karısının değerini sonradan anladı.

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Ben Affleck, ikinci evliliğini Jennifer Lopez ile yaptı. Ama yuvalarını sadece iki yıl ayakta tutabildiler. Ondan boşandıktan sonra ise hayatından tamamen çıkarmak için elinden geleni yaptı. Fakat ilk eski karısı Jennifer Garner'dan biraz da üç çocuğu yüzünden bir türlü kopamıyor.