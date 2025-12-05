Boşanacağını bile ona söylememişti... Acımasız pozuyla eski karısını can evinden vurdu

Haberin Devamı

Ama bu plan her zaman tutmaz. Bazen evlilik yürümez ve eşler ayrılır... Sonra herkes yoluna gider. Genellikle de boşanmadan sonra yeni eşler bulunur, yeni yuvalar kurulur, çocuklar olur.

Elbette ikinci hatta üçüncü evlilikte mutlu olmak herkesin hakkı. Çocuk sahibi olmak da. Ama insan gösteri dünyasına mensup olup bir de olaylı şekilde boşanmışsa olup bitenleri de herkes duyup kendine göre yorumluyor.

SON YILLARIN EN OLAYLI BOŞANMASI

Tıpkı bir zamanların mutlu çifti Alice Evans ile Ioan Gruffudd'un yaşadığı gibi...

2007 yılında evlenen 52 yaşındaki Gruffudd ile 57 yaşındaki Evans, bu süreçte iki tane kız çocuğu sahibi oldu. Şu anda 16 yaşında olan Ella ve 12 yaşındaki Elsie ile mutlu bir hayatları vardı.

Haberin Devamı

Daha doğrusu Alice Evans öyle sanıyordu. Kocasının kendisinden boşanmak istediğini bile basından öğrendi Evans. Elbette beyninden vurulmuşa döndü. Sonrasında Ioann Gruffudd gerçekten de ondan boşandı ve 33 yaşındaki Bianca Wallace ile evlendi. Daha kısa bir süre önce de çiftin bir kız bebeği oldu.

Boşanmalarından sonra Gruffudd, kendine genç aşkıyla yeni bir hayat kurdu ama aynı durum Evans için geçerli olamadı. Boşanırken sıfırı tüketen Evans, sonrasında da kızlarıyla ayakta kalabilmek için çok büyük çaba harcadı.

İş aradı bulamadı, evinden taşınmak zorunda kaldı. "Kızlarıma bakamıyorum, babaları da ilgilenmiyor" diye dünyaya ilan bile etti.





ESKİ KOCASI YENİDEN EVLENİP ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Diğer yandan Ioann Gruffudd da aslında kendisinin de parası olmadığını, Bianca Wallace'ın baktığını söyledi.

Öyle ya da böyle köprülerin altından çok sular aktı. Bu yıl mayıs ayında Gruffudd ile Wallace evlendi. Geçen hafta da ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medyadan duyurdu çift.

İşte tartışmalar da bu noktada başladı. Bianca ve Ioan, bu mutlu haberi sosyal medyadan bir dizi fotoğraf eşliğinde duyurdu. Paylaştıkları pozlar da hem sosyal medyada hem de magazin yazarları arasında masaya yatırıldı.

Haberin Devamı

Öncelikle herkesin üzerinde birleştiği bir nokta var. Buna göre Bianca Wallace ile Ioan Gruffudd elbette bebekleri dünyaya geldiği için sevinip, bunu da sosyal medya sayfalarından duyurma hakkına sahip.

Ama tartışılan konu, çiftin paylaştığı fotoğraflardı. Birçok kişiye göre bu fotoğraflar, özellikle de Gruffudd gibi eski evliliğinden daha yetişkin bile olmamış iki kızı olan bir baba için duyarsızlık örneğiydi.

Birçok kişi,Gruffudd'un iki küçük kızının ve eski eşinin yeni bebek paylaşımları yüzünden üzülebileceğini ileri sürdü.





'NE ACIMASIZ BİR GÖRÜNTÜ'

Yapılan yorumlara göre babalarının yeni karısından bir bebek sahibi daha olması özellikle de Ella ve Elsie için bir tür travma. Ama sadece onlar için değil aynı zamanda Gruffudd'un eski eşi Alice Evans için de.

Haberin Devamı

En çok tartışılan da çiftin doğumhanedeki öpüşme fotoğrafıydı. Birçok kişi bu duruma "Elbette bebeğinizin doğumunu kutlamak normal ve hiç acımasız değil. Ama bunu çok incittiğiniz eski karınız ve küçük kızlarınızın yüzüne bu şekilde vurmak acımasızlık" yorumunu yaptı.

Bu arada eleştirilerden Gruffudd'un yeni karısı Bianca Wallace da nasibini aldı. Onunla ilgili yorumlara göre kocasının boşadığı Alice Evans'ın nafaka ve velayet konusunda kamuoyuna bile yansıyan açıklamalarını bilen Wallace'ın daha dikkatli davranması gerekirdi.





ESKİ KOCAYI SAVUNANLAR DA OLDU

Sosyal medyada paylaştığı bu pozların, büyük sorunlar yaşadığı kamuoyu tarafından bilinen Alice Evans ve iki kızını ne kadar üzeceğini hesap etmesi gerekirdi.

Haberin Devamı

Hatta yorumlara göre kendi hayatını daha kuramamışken, kendisinden boşanan eski kocasının bu kadar kısa zamanda böyle yerleşik hayata geçmesi ve hatta bunu bu şekilde ilan etmesi Evans'ı depresyona bile sokabilir.

Elbette Bianca Wallace ile Ioan Gruffudd'u haklı bulan, Alice Evans'ı eleştirenler de oldu. Bunlar da Evans'ın sorunlu olduğunu, eski kocasının da hayatını buna göre kurmak zorunda olmadığını savundu.

Bu kişiler de "Alice memnuniyetsiz biri. Eski kocası ve onun yeni karısı da hayatlarını istedikleri gibi kurup ona göre yaşama hakkına sahipler" yorumunu yaptı.