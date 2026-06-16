Boşadığı karısının korktuğu her şey başına geldi... Milyarder aşkını elinde tutmak için her yıl doğuruyor: Skandal aşka yeni bebek!

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İşte Amerikalı milyarder John Paulson'ın başına gelen de böyle bir durum...

70 yaşındaki Paulson, bir süredir 38 yaşındaki Alina de Almeida ile birlikte. Üstelik bu birliktelik yüzünden 25 yıllık karısı Jenny Paulson'a boşanırken büyük bir servet de ödedi.

Jenny; uzun süre boyunca kocasının yaşadığı yasak aşkı bildiği halde ondan boşanmamak için direndi.

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İLK BEBEK GEÇEN YIL DOĞDU... ŞİMDİ İKİNCİ BEBEK YOLDA

İddiasına göre Alina'nın amacı, ünlü milyarderin büyük servetine konmaktı. Bunun için de elinde büyük bir silahı vardı: Çocuk doğurmak.

Görünüşte durum biraz da öyle gibi görünüyor. John Paulson ile Alina De Almeida'nın geçen yıl bir kız çocukları oldu.

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Çift, şimdi de ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Bir başka deyişle Paulson'ın boşandığı karısı Jenny'nin korktuğu ne varsa birer birer başına geliyor.

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GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜN PLANLIYORLAR

Üstelik bir süre önce nişanlanan Paulson ile De Almeida, yakın zamanda bir düğün bile planlıyorlar.

Hatta ikinci hamileliğe rağmen düğün için hazırlıklara çoktan başladılar bile. Söylentilere göre de John Paulson ile Alina De Almeida'nın düğünü, Monte Carlo'da bulunan Villa La Vigie'de yapılacak.

Büyük olasılıkla Monako Prensi Albert ile karısı Prenses Charlene de konuklar arasında bulunacak. Çünkü iş insanı Paulson ile Prens Albert'in arasından su sızmıyor.

Üstelik bu törenin ardından Paulson, genç sevgilisiyle evlenmesinin şerefine Paris'te de bir resepsiyon verecek.

HEM DÜĞÜN HEM BEBEK İÇİN HEYECAN BÜYÜK

Yakında dünyanın en zengin insanlarından biriyle evlenmeye hazırlanan Alina De Almeida, Page Six'e yaptığı açıklamada "Monako'daki evlilik töreni için de yakında doğacak ikinci bebeğimiz için de heyecanlıyız" diye konuştu.

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John Paulson ise evlilik için Monako'yu seçme nedenini "Burası Avrupa'nın kalbürüstü bir ülkesi. Oraya gitmekten mutlu olacağız" sözleriyle anlattı.

Bu arada John Paulson, kendisinden boşanmamak için ayak direyen karısı Jenny'den geçen ay resmen boşandı. Ki zaten davayı 2021 yılında açmıştı.

Ama yıllarını iş insanına veren Jenny, onu sunulan koşullardan memnun olmadığı için ayak direyip boşanmaya hiç yanaşmıyordu.

John Paulson'ın geçen al boşandığı karısı Jenny, ilişkiyi öğrendikten sonra sürekli olarak "Alina'nın amacı kocamın servetine konmak" diyerek onu suçluyordu.

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ANLAŞMA İMZALANDI... KOŞULLARI AİLEYE BİLE AÇIKLAMADILAR

Sonunda Paulson çifti boşandı...

Henüz milyarder John Paulson'ın eski karısına verdiği paranın miktarı belli değil ama taraflar arasında boşanma anlaşması imzalandı bile.

Bu arada John ve Jenny'nin boşanma anlaşmasının maddi detaylarını bırakın kamuoyuna açıklamayı, ailelerine bile söylemediklerini hatırlatalım.

Her ne kadar miktar net olarak açıklanmasa da Jenny Paulson sonunda boşanmayı kabul ettiğine göre hatırı sayılır bir tazminat aldığı söyleniyor.

Hatta yine bu iddialara bakılırsa büyük olasılıkla John Paulson'ın 5.8 milyar dolarlık servetinin yarısı bile artık elinden çıkmış olabilir.

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Bu söylentiler de temelsiz değil elbette.

'İÇİMDEN BİR SES SERVETİN YARISININ BENİM OLACAĞINI SÖYLÜYOR'

John Paulson daha önce karısına boşanmak için yüz milyonlarca dolar tazminat teklif etmişti. Jenny ise bu teklifi "küçük düşürücü" bulduğunu belirtip reddetti.

Hatta bunun yerine "Kalbimde ve ruhumda aramızda yüzde 50 yüzde 50 ya da yüzde 60'a yüzde 40 bir paylaşım olması gerektiğini hissediyorum" dedi.

Jenny'nin avukatları "John, milyarlarca dolara sahip. Ama Bayan Paulson'a sadece aylık harçlık teklif ediyor. Buna ikiyüzlülük denir" diyerek tepki gösterdi.

İş insanının avukatları ise bu eleştiriyi "Peşin olarak yüz milyonlarca dolar nakit ve hayatının geri kalanı için de milyonlarca dolarlık ödemeler, üstelik vergisiz şekilde hiç de 'harçlık' sayılmaz diyerek durumu savunmuştu.

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Paulson çifti arasında boşanma davası sonuçlanıp anlaşma imzalandığına göre belli ki Jenny Paulson, istediğini aldı ve çiftin evliliği de resmen bitti.

'KOCAMIN SERVETİNE KONMAK İÇİN HAMİLE KALDI': Paulson çiftinin boşanması epeydir magazin gündemini meşgul ediyordu... 2000 yılında evlenip iki çocuk sahibi olan John ve Jenny Paulson bir türlü resmen boşanamıyordu. İş insanını hayatına genç sevgilisi Alina de Almeida'nın girmesi hatta bir de hamile kalması Jenny'yi iyice çileden çıkarmıştı.. Jenny, Alina'yı "Kocamın servetine ortak olmak için hamile kaldı" diye eleştiriyordu.