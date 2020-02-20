Börü oyuncuları kimler, hangi isimler var? İşte Börü filminin oyuncu kadrosu ve konusu

6 bölümlük dizisinin ardından Börü filmi, beyaz perdede 2018 yılında vizyonda girdi. Aksiyon ve savaş türündeki filmde 2014 yılında, ülkedeki yönetime sızan örgütler baş göstermeye başladığı sıralarda, 3450 telsiz kodlu "Börü" kod adlı Polis Özel Harekat timinin yaşadıkları ele alınıyor. Vizyona girdiği dönemde ses getiren Börü filminin oyuncuları bir kez daha gündeme geldi. Peki, Börü filminde kimler var? Börü oyuncuları kimler? İşte, Börü filmiyle ilgili detaylı bilgiler.

BÖRÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Can Nergis, Emir Benderlioğlu ve Fırat Doğruloğlu’nun başrollerini paylaştığı filmde birçok isim dikkat çekiyor. İşte, Börü filminin oyuncuları;

Osman Alan (Zafer Algöz): Efsanevi Özel Kuvvetler Korgenerali. Terörist başını ülkeye getiren, Bordo Berelilerin teşkilatlanmasında lider rolü oynayan, Ergenekon soruşturmasından dolayı senelerce haksız yere hapis yatan, öykü başladığında yeni tahliye edilmiş ideal Türk komutanı.

Gökçe Demir (Özge Gürel): F16 savaş uçağı pilotu. Fevriliği ve inisiyatifi eline almasıyla bilinen genç bir üsteğmen.

Timur Gür (Erkan Bektaş): BÖRÜ'nün en yakın silah arkadaşları ve tek rakibi ŞAHAN grubunun tim lideri. Behçet Orbay'ın devresi. Kıdeminden dolayı Özel Harekat bünyesinde büyük saygı uyandıran, ülkenin her yerinde görev yapmış bir taktik lider.

Kenan Tümer (Hüseyin Avni Danyal): Öykümüz başlamadan birkaç ay önce evinde intihar etmiş şekilde bulunan, görünüşe göre hakkındaki suçlamaları kendine yediremeyen ve şerefi uğruna hayatına son veren Üç Başkan'dan sonuncusu. Kemal Boratav'ı teşkilat içinde yetiştiren, Asena Tümer'in de babası olan kayıp, trajik bir kahraman.

KONUSU

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.