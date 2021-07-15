Börü ne demek? Börü nerede çekildi? Börü dizisinin detayları

Dağ, Dağ 2 ve Panzehir filmleriyle tanınan yönetmen, senarist ve yapımcı Alper Çağlar’ın adını taşıyan Börü tekrar izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Mesut Akusta, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın gibi önemli isimlerin yer aldığı Börü, filmlerdeki gibi Türkiye'nin yakın geçmişteki iç ve dış sorunlarını konu alırken, aynı zamanda dizi senaryosunda gerçek olaylarının üzerinde oynanmış hallerini barındırıyor. 11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlanan 6. bölümü ile final yaptı.

BÖRÜ KONUSU NEDİR?



2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.

BÖRÜ NE DEMEK?



Börü kelimesinin eski Türkçe’den gelen bir anlamı var. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Kurt anlamına gelen bu kelimenin, mitolojik bir anlamının da olduğu anlaşılmaktadır. Börü kelimesi sadece bildiğimiz hayvan olan kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul gören kurt için de kullanılmaktadır.



Türk Edebiyatının ünlü yazarlarından Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adı da Börü'dür.

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