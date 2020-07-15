Börü dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Börü oyuncu kadrosu

Börü dizisi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Börü’de Ahu Türkpençe Asena Tümer’e, Mesut Akusta İrfan Aladağ’a, Serkan Çayoğlu Kaya Ülgen’e, Murat Arkın Kemal Boratav’a hayat veriyor.

BÖRÜ KONUSU

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.

Onlar son kale.

BÖRÜ OYUNCULARI

Asena Tümer (Ahu Türkpençe)

İrfan Aladağ (Mesut Akusta)

Kaya Ülgen (Serkan Çayoğlu)

Kemal Boratav (Murat Arkın)

Turan Kara (Emir Benderlioğlu)

Behçet Orbay (Fırat Doğruloğlu)

Barbaros Çepni (Ahmet Pınar)

Tolga Erlik (Can Nergis)

Tolga Erlik (Can Nergis)

Ömer Tunç (Bedii Akın)

Zeynep Yücel (Melis Hacic)

Tan Altay (Tan Altay)

Turgut Atalay (Gürol Tonbul)

Gökçe Demir (Özge Gürel)

Kenan Tümer (Hüseyin Avni Danyal)

BÖRÜ NE DEMEK?

Börü kelimesinin eski Türkçe’den gelen bir anlamı var. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Kurt anlamına gelen bu kelimenin, mitolojik bir anlamının da olduğu anlaşılmaktadır. Börü kelimesi sadece bildiğimiz hayvan olan kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul gören kurt için de kullanılmaktadır.

Türk Edebiyatının ünlü yazarlarından Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adı da Börü'dür. Türkçe’de birçok farklı anlamı olan Börü kelimesi, kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri kimi zaman ise Tanrı Dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.

Ergenekon destanı yazıtlarında ise, "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" olarak adlandırılmaktadır.