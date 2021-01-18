BÖRÜ 2039 'un fragmanı yayınlandı - BÖRÜ 2039 nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler?
Dağ, Panzehir, Dağ 2, Börü (dizi ve film) yapımlarının altında imzası olan yönetmen ve yapımcı Alper Çağlar’ın yeni projesi BÖRÜ 2039 'un tanıtım fragmanı yayınlandı. BÖRÜ 2039 'un fragmanının resmi adresinden paylaşan Çağlar, detayların basın açıklamasında netleşeceğini belirtti. İşte BÖRÜ 2039 ile ilgili bilinen detaylar…
Alper Çağlar, yeni yapımı bilim kurgu türündeki yeni projesi BÖRÜ 2039’un tanıtımını fragmanını izleyicilerle paylaştı. Fragmanı "Sakin ol; plana güven." notuyla paylaşan Çağlar yeni yapımın bu sene içerisinde set çalışmalarına gireceğini belirtti. BÖRÜ 2039 Blu Tv ‘de izleyicilerle buluşacak.
Fragmanda; "Mermi yağmurunda güldük, dostlar ölürken ağladık. Yan yana gömüldük. Hepimiz kardeştik. Âşık olduk kaybettik. Gene de sevdik. Çirkin olsa bile. Sonra salgınlar, devrimler ve savaşlar geldi. Dünyanın çivisi çıktı. Eskiden, çeyrek asır önce biz bir aileydik. Ama artık, artık celladız!” sözleri ön plana çıktı.
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