BÖRÜ 2039 'un fragmanı yayınlandı - BÖRÜ 2039 nerede yayınlanacak, oyuncuları kimler?

Alper Çağlar, yeni yapımı bilim kurgu türündeki yeni projesi BÖRÜ 2039’un tanıtımını fragmanını izleyicilerle paylaştı. Fragmanı "Sakin ol; plana güven." notuyla paylaşan Çağlar yeni yapımın bu sene içerisinde set çalışmalarına gireceğini belirtti. BÖRÜ 2039 Blu Tv ‘de izleyicilerle buluşacak.



Fragmanda; "Mermi yağmurunda güldük, dostlar ölürken ağladık. Yan yana gömüldük. Hepimiz kardeştik. Âşık olduk kaybettik. Gene de sevdik. Çirkin olsa bile. Sonra salgınlar, devrimler ve savaşlar geldi. Dünyanın çivisi çıktı. Eskiden, çeyrek asır önce biz bir aileydik. Ama artık, artık celladız!” sözleri ön plana çıktı.