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Börü 2039 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Börü 2039 2. bölüm yayın tarihi ve oyuncuları

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Börü 2039 2. bölüm ne zaman yayınlanacak Börü 2039 2. bölüm yayın tarihi ve oyuncuları

2039 senesi beyin-makine arayüzlerinin, füzyon enerjisinin ve proto-kuantum bilgisayarların sivil dünyaya etkilerinin anlatıldığı BÖRÜ 2039 ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı. 1. sezon ilk bölümü izleyenler Börü 2039 2. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunu gündeme getirdi. İşte dijital platformun başarılı dizilerinden Börü 2039 2. bölüm yayın tarihi ve oyuncuları...

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1. sezon 1. bölümü ile ses getiren Blutv dizisi Börü 2039 2. bölüm yayın tarihi şimdiden araştırılmaya başlandı. 2039 senesinde yaşanacakların kurgulandığı dizide Murat Akın, Emir Benderlioğlu ve Tuğçe Açıkgöz ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Çok yakında yayınlanacak olan Börü 2039 2. bölüm ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte Börü 2039 ile ilgili detaylar...

BÖRÜ 2039 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımcılığını Alper Çağlar'ın sahibi olduğu CaglarArts ve Insignia stüdyoları ortaklığının yürüttüğü aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan Börü 2039 2. bölüm 14 Ocak 2022'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır. Serinin ilk dizisi Börü'nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan Börü 2039, dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye'ye odaklanıyor. Dizi, insanların kontrolünden çıkmış tehlikeli teknolojilerin hüküm sürdüğü bu yeni dünyanın savaşlarını ve güvenlik güçlerine etkilerini ele alacak.

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BÖRÜ 2039 SeoOYUNCULARI KİMLER?

Murat Akın: Kemal Boratav karakteri

Emir Benderlioğlu: Turan Kara

Cansel Elçin

Doğan Bayraktar

Ahmet Pınar: Barbaros Çepni

Ozan Ağaç: Baran Harput

Deniz Uğur

Tuğba Sunguroğlu

Fatih Çetintaş: Batuhan Demir

Cenay Türksever

Tuğçe Açıkgöz: Ece Kara

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