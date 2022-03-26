Boran Kuzum: ‘Vatanım Sensin’deki üniformamı saklıyorum

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Oyuncu, “Oynadığın roller bittiğinde ne hissediyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çocuğum büyümüş de üniversiteye yolluyormuşum gibi duygulanıyorum. Sanki bir parçam gidiyor orada. Karakterimin bir aksesuarı veya kostümünü alırım. İçİme sİnen İşlerde oynadım Kanal D’de yayınlanan ‘Vatanım Sensin’ dizisi sona erdiğinde anı olması için karakterin giydiği üniformayı almıştım. Bütün ekipten kopmak da zor oluyor. Bir süre sonra ailenden bir parça gibi oluyor herkes.”

Kuzum, ayrıca “Benim en büyük şansım gerçekten içime sinen işlerde çalışmaya başlamış olmam. Bu hep motivasyonum oldu” açıklamasını yaptı.