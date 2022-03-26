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Boran Kuzum: ‘Vatanım Sensin’deki üniformamı saklıyorum

#Boran Kuzum#Vatanım Sensin#Leon
Boran Kuzum: ‘Vatanım Sensin’deki üniformamı saklıyorum

BORAN Kuzum, Meriç Aral ve Efe Tunçer’in Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanan programı “Teras Noir”e konuk oldu.

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Oyuncu, “Oynadığın roller bittiğinde ne hissediyorsun?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çocuğum büyümüş de üniversiteye yolluyormuşum gibi duygulanıyorum. Sanki bir parçam gidiyor orada. Karakterimin bir aksesuarı veya kostümünü alırım. İçİme sİnen İşlerde oynadım Kanal D’de yayınlanan ‘Vatanım Sensin’ dizisi sona erdiğinde anı olması için karakterin giydiği üniformayı almıştım. Bütün ekipten kopmak da zor oluyor. Bir süre sonra ailenden bir parça gibi oluyor herkes.”

Kuzum, ayrıca “Benim en büyük şansım gerçekten içime sinen işlerde çalışmaya başlamış olmam. Bu hep motivasyonum oldu” açıklamasını yaptı.

Boran Kuzum: ‘Vatanım Sensin’deki üniformamı saklıyorum

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#Boran Kuzum#Vatanım Sensin#Leon

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