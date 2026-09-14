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DAHA FARKLI BİR YOLA GİRİYOR

OZAN AKBABA (CİHAN)





Her zaman olduğu gibi hikâye örgüsüyle tahmin edilemez, bomba gibi bir sezon geliyor. Cihan bu sezon daha farklı bir yola giriyor. Yine esip gürleyen bir karakter izleyeceğiz ancak bu kez merhametli yönü de törpülenmiş durumda. Affetmesi artık daha zor, daha çetin bir Cihan var. Karşısına çıkacak olaylara daha sert ve daha acımasız yaklaşacak. Yine keyifli, heyecanlı ve sürprizlerle dolu bir sezon olacak.

ALYA YİNE ALYALIĞINI YAPACAK

SİNEM ÜNSAL (ALYA)





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Yüreğimiz ağzımızda izleyeceğimiz bir sezon bizi bekliyor. Alya bu sezon da yine Alya’lığını yapacak. Kendi doğrularından şaşmadan, biraz daha mantığıyla hareket edecek. Alya ve Cihan arasındaki tansiyonun ilk sezondaki seviyeye yaklaşacağını düşünüyorum. Birbirine zıt iki insan olmalarına rağmen aralarındaki güçlü çekime tanık olacağız. Sürprizlerle dolu, zaman zaman ters köşe yapacak bir sezon bizi bekliyor.

HERKES İÇİN BÜYÜK SINAVLARA GEBE

GONCA CİLASUN (SADAKAT)

Sadakat ağır sınavlardan geçti. Onu daha da zor sınavlar bekliyor. Kaygı ve korkularının gerçeğe dönüşmesi Sadakat için büyük bir acı oldu. Bunun elbette maddi ve manevi sonuçları olacaktır. Üçüncü sezon herkes için büyük sınavlara gebe.

MARDİN’İ ÇOK ÖZLEDİK

SAHRA ŞAŞ (NARE)

Öncelikle seyircimizi, tüm ekibimizi ve elbette Mardin’i çok özledik. Sette yeniden bir araya gelmek bizi ne kadar mutlu ettiyse, yayın günü seyircimizle buluşmak da aynı mutluluğu yaşatacak. Üçüncü sezon, “Uzak Şehir” hikâyesinin çok güzel evrildiği bir dönem olacak. Nare, yeni sezonun dönüşümden en çok etkilenen karakterlerinden biri olacak.

TÜM KARAKTERLER DÖNÜŞÜM YAŞAYACAK

ATAKAN ÖZKAYA (KAYA)

Yeni sezonda temposu yüksek, aynı zamanda karakterlerin iç dünyalarına daha fazla indiğimiz bir hikâye izleyeceğiz. Açıkçası Albora Ailesi’nin başına neler geleceğini ben de seyirci kadar merak ediyorum.

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ALIŞTIĞIM DÜNYA DAHA DA GENİŞLEYECEK

DİLİN DÖĞER (ZERRİN):

Bu sezon hikâyemizin daha güçlü ve farklı bir enerjisi olduğunu düşünüyorum. Yeni hikâyeler ve yeni karakterlerle birlikte alıştığımız dünyanın daha da genişlediğini göreceğiz. Biz okurken ve çekerken bu heyecanı hissediyoruz. Umarım seyircimiz de aynı duyguyu yaşar.

HİKâYEDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

MÜFİT KAYACAN (ECMEL)

Üçüncü sezon gerçekten bomba gibi geliyor. Hikâyede yeni bir dönem başlıyor. Özellikle yeni karakterlerin beraberlerinde getirdikleri sırlar, Ecmel karakteriyle bağlantılı gelişmeler ve Cihan Albora cephesinde yaşanacak çatışmalar hikâyeyi daha da derinleştirecek. Ecmel’in, ‘İki dalımı kestiler. Bir tek filizim kaldı; o da torunum. Onu mutlaka alacağım’ sözleri, karakterin yeni motivasyonunu özetliyor.

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SAMİMİ MİZAHİ TAVRINI YİTİRMEZ

İLKAY KAYKU (FİDAN)

En az ilk iki sezon kadar başarılı bir iş ortaya koymak istiyoruz. Fidan için ise evlat acısıyla baş etmek hiç kolay olmayacak. Kızından ve içindeki yaralı adalet duygusundan başka tutunacağı pek bir şey kalmadı. Umarım tüm bunlara rağmen o samimi ve mizahi tavrını kaybetmez.

YENİ YILDIZLAR

“Uzak Şehir”in oyuncu kadrosuna yeni sezonda Mustafa Avkıran ile Onur Özaydın da dahil oldu.

HEYECANLIYIZ

MUSTAFA AVKIRAN (KARTAL)

Heyecanlıyız. Hem mevcut başarıyı daha ileri taşımak hem de karakterin hikâyedeki yolculuğuna katkı sağlamak açısından büyük bir sorumluluk hissediyorum. Bu da beraberinde büyük bir heyecan ve merak doğuruyor.

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BÜYÜK BİR TAKIMA TRANSFER OLDUM

ONUR ÖZAYDIN (ENVER)

“Uzak Şehir” gibi izleyicinin gönlünde özel bir yer edinen ve reytinglerde rekorlar kıran bir projeye dahil olmak gurur verici. Kendimi büyük bir takıma transfer olmuş gibi hissediyorum. Enver, Budapeşte’de restoran işleten bir şef. Geçmişte yaşadığı ilişki, hikâyenin merkezindeki önemli unsurlardan biri olacak.