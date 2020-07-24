Bölük filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Bölük filmi oyuncuları

Bölük izleyicileri film ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Bölük filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Vatani görevini yerine getirmek için asker ocağında bir araya gelen bir grup gencin arasında yaşananları, çatışmaları ve onların hayallerini anlatan filmin kadrosunda Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz gibi isimler bulunuyor.

BÖLÜK FİLMİ KONUSU

Bölük, vatani görevini yerine getirmek için asker ocağında bir araya gelen bir grup gencin arasında yaşananları, komik çatışmaları ve onların hayallerini anlatmaktadır. Üzdüğü sevgilisini pişman olduğu için geri kazanmaya çalışan Erdal, şehir hayatından sonra kışla hayatına adapte olmaya çalışan Cenk, çavuş olmak için uğraşan Şehmuz, askerliğini uzatmaya çalışan Mahmut ve mektubu sayesinde birçok hayatı değiştirebileceğine şahit olduğumuz komando Murat’ın hikayelerinin anlatıldığı film, her kesimden insanın duygularına hitap etmeyi bekliyor.

BÖLÜK FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay, Süleyman Kabaali ve Avni Yalçın gibi isimler bulunuyor.