Boğaz'da 'Yıldız' lı gece

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Her konserinde olduğu gibi biletleri günler öncesinde tükenen gecede Tilbe hayranları mekanı hınca hınç doldurdu. Kapasitenin üstünde müzikseverin ağırlandığı konserde ünlü sanatçı, efsane olmuş şarkılarıyla yüreklere dokundu.

