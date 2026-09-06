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Boğaz’da moda resitali heyecanı

Güncelleme Tarihi:

#Burcu Esmersoy#Ebru Şallı#Şebnem Schaefer
Boğaz’da moda resitali heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 10:55

İMANNOOR Moda Resitali önceki akşam Galataport İstanbul’da gerçekleşti. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy’un üstlendiği etkinlikte İmannoor’un yeni koleksiyonu tanıtıldı.

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Defilede Ebru Şallı ve Şebnem Schaefer’in de aralarında olduğu 70 model podyuma çıktı. Gecenin finalini ise Hadise yaptı. Sevilen şarkılarını seslendiren Hadise, “Bütün kadınlarımız için alkış istiyorum. Ben de kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım, bunun için her zaman bu tarz etkinliklere destek vermeyi çok seviyorum. Çok mutlu oluyorum” dedi.

Boğaz’da moda resitali heyecanı

Burcu Esmersoy da defilenin ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Esmersoy, “Türbanı bağlarken bir sanat olduğunu fark ettim, şu an hiç bozmak istemiyorum. Bana çok yakıştığını düşünüyorum” dedi. Defilede yer alan Ebru Şallı ise “Rüya gibi bir defile oldu. Ben de eşarbımı çok beğendim” diye konuştu.

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Boğaz’da moda resitali heyecanı

 

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#Burcu Esmersoy#Ebru Şallı#Şebnem Schaefer

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