Boğaz’da moda resitali heyecanı

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Defilede Ebru Şallı ve Şebnem Schaefer’in de aralarında olduğu 70 model podyuma çıktı. Gecenin finalini ise Hadise yaptı. Sevilen şarkılarını seslendiren Hadise, “Bütün kadınlarımız için alkış istiyorum. Ben de kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım, bunun için her zaman bu tarz etkinliklere destek vermeyi çok seviyorum. Çok mutlu oluyorum” dedi.

Burcu Esmersoy da defilenin ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Esmersoy, “Türbanı bağlarken bir sanat olduğunu fark ettim, şu an hiç bozmak istemiyorum. Bana çok yakıştığını düşünüyorum” dedi. Defilede yer alan Ebru Şallı ise “Rüya gibi bir defile oldu. Ben de eşarbımı çok beğendim” diye konuştu.

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