Boğaz bile tarafını seçti: Eşref Tek

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Eşref Tek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 14:46

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve fenomene dönüşen Eşref  Rüya dizisi, bu kez İstanbul Boğazı’nda ses getiren bir sürprizle gündeme geldi. Dizinin slogan haline gelen repliği “Siz hepiniz Eşref Tek”, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne lazer ışıklarla yansıtıldı. Gece saatlerinde ortaya çıkan görüntüler çok konuşuldu.

EŞREF TEK HER YERDE!

Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Eşref karakterinin kılık kıyafeti, sert ama karizmatik duruşu; dizinin müzikleri ve unutulmaz sözleri sanal medyada uzun süredir konuşuluyordu. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle her bölümü gündem olan dizi, bu lazer şovuyla adeta zirve yaptı.

“ADINI BOĞAZ’A YAZDIRDI”

“Siz hepiniz Eşref Tek” yazısının Boğaz’a yansıtılması, dizinin artık bir ekran işinden öteye geçtiğinin göstergesi olarak yorumlandı. Sanal medyada binlerce paylaşım alan görüntüler için izleyiciler, “Adını Boğaz’a yazdırdı” yorumlarında bulundu. Eşref Rüya, etkisiyle hem ekranda hem de şehir silüetinde iz bırakmaya devam ediyor.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

